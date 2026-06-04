Burkina Faso: Forces armées nationales - Hommage au général de division à la retraite Nabéré Honoré Traoré

Les forces armées nationales pleurent l'un de leur plus valeureux fils. Le général de division, Honoré Nabéré Traoré a tiré sa révérence, le 25 mai 2026, laissant derrière lui le souvenir impérissable d'un officier qui a entièrement consacré sa vie au service de la Nation.

Ancien chef d'Etat-major général des armées d'avril 2011 à septembre 2014, il a marqué de son empreinte l'histoire des forces armées nationales par son sens élevé du devoir, sa rigueur, son professionnalisme et son attachement indéfectible à la patrie. Son leadership et sa vision ont marqué son temps de commandement.

Attaché aux valeurs cardinales de l'institution militaire et toujours soucieux du bien-être de ses subordonnés, il a été un homme d'honneur pendant les périodes décisives de l'histoire du Burkina Faso, s'affirmant avec courage et sens de la responsabilité.

Son parcours demeurera une source d'inspiration pour les générations présentes et futures, particulièrement les officiers de la 18e promotion de l'académie militaire Georges-Namoano. Reposez en paix, mon général. "Aux grands hommes, la mort enlève la présence, mais jamais la memoire".

Etat-major général des armées