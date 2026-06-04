Sénégal: Sociétés d'auteurs et compositeurs - Youssou Ndour porté à la vice-présidence de la Cisac

3 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Elh. Massiga Faye

Une voix. Une stature. Un engagement. La Confédération internationale des Sociétés d'auteurs et compositeurs (Cisac), le réseau mondial qui représente plus de cinq millions de créateurs à travers le monde, a annoncé, mercredi 3 juin, la nomination de Youssou N'Dour à sa vice-présidence.

Il commencera son mandat le 4 juin, lors de l'Assemblée générale annuelle de la Cisac organisée à Paris à l'occasion du centième anniversaire de l'organisation.

La Cisac s'emploie, dans plus de cent pays et pour le compte de ses 227 sociétés membres, à protéger le droit d'auteur, renforcer les systèmes de gestion collective et garantir que les auteurs et compositeurs de musique, créateurs audiovisuels, écrivains et artistes visuels reçoivent une rémunération équitable.

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