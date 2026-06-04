Sénégal: Sociétés d'auteurs et compositeurs - Youssou Ndour porté à la vice-présidence de la Cisac

Une voix. Une stature. Un engagement. La Confédération internationale des Sociétés d'auteurs et compositeurs (Cisac), le réseau mondial qui représente plus de cinq millions de créateurs à travers le monde, a annoncé, mercredi 3 juin, la nomination de Youssou N'Dour à sa vice-présidence.

Il commencera son mandat le 4 juin, lors de l'Assemblée générale annuelle de la Cisac organisée à Paris à l'occasion du centième anniversaire de l'organisation.

La Cisac s'emploie, dans plus de cent pays et pour le compte de ses 227 sociétés membres, à protéger le droit d'auteur, renforcer les systèmes de gestion collective et garantir que les auteurs et compositeurs de musique, créateurs audiovisuels, écrivains et artistes visuels reçoivent une rémunération équitable.