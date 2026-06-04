Sénégal: Pêche - Plus de 100 licences délivrées en 2026

Une centaine de licences de pêche ont été délivrées officiellement à des navires sénégalais et étrangers autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. La liste a été publiée mercredi soir par la ministre des Pêches et de l'Économie maritime sortante, Dr Fatou Diouf.

L'ancienne ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Fatou Diouf, a rendu publique la liste officielle des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises au titre de l'année 2026 à la date du 3 juin 2026.

« Depuis trois ans, nous avons fait de la transparence un principe non négociable de notre gouvernance. Publier cette liste, c'est rendre des comptes aux Sénégalais, c'est protéger nos ressources et c'est garantir l'équité pour tous les professionnels du secteur. Je reste convaincue qu'une pêche durable se construit dans la clarté, la rigueur et la confiance », a-t-elle écrit.

A lire aussi : Fatou Diouf défend sa politique de préservation des ressources halieutiques

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il convient de noter que l'analyse des données figurant sur ces tableaux a permis de dénombrer une centaine de licences délivrées aussi bien à des navires sénégalais qu'étrangers. Il s'agit notamment de 49 licences de pêche démersales profondes (LPDP), de 10 licences de pêche pélagiques hauturières (LPPH), de 51 licences de pêche démersales côtières (LPDC) et d'une licence de pêche pélagique côtière (LPPC).

Il urge aussi de relever que la souveraineté locale prédomine par rapport aux origines de ces navires. Car tous les navires listés battent pavillon du SÉNÉGAL (soit 95,6 %). Un seul navire étranger figure sur les listes, le SEA FRONTIER (ligne 88), qui bat pavillon de la Guinée et possède un format d'immatriculation distinct (027/QMC/ANAM/2021), tandis que tous les autres sont immatriculés à Dakar.

Pour rappel, trois catégories de navires peuvent prétendre à une licence de pêche : les navires battant pavillon sénégalais, les navires étrangers affrétés par les sociétés sénégalaises et les navires battant pavillon d'un État avec lequel le Sénégal est lié par un accord.