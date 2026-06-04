Angola: Performances de l'économie nationale au coeur de la réunion entre l'équipe économique et le Groupe technico-économique

Luanda — La présentation des performances de l'économie nationale, mettant en lumière les principaux indicateurs macroéconomiques du premier trimestre de cette année, a dominé la réunion qui s'est tenue mercredi à Luanda entre l'équipe économique du gouvernement angolais et le Groupe technique des entreprises (GTE).

Parmi les indicateurs présentés lors de cette réunion, présidée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, la croissance du produit intérieur brut (PIB) supérieure à 5 % pour le deuxième trimestre consécutif, atteignant 5,32 % au premier trimestre, est particulièrement remarquable. Le ralentissement du taux d'inflation a également été souligné, s'étant établi à 11,58 % en avril de cette année, contre 15,7 % en décembre 2025, selon Domingos Sobrinho, directeur national des études socio-économiques du ministère du Plan, lors d'une déclaration à la presse à l'issue de la réunion.

Il a soutenu que la baisse de l'inflation était également due à la dynamique des réductions de prix dans le secteur de l'alimentation et des boissons non alcoolisées, qui pèse davantage dans la structure de l'inflation. Toujours dans le domaine des indicateurs macroéconomiques, il a ajouté que la réduction de la dette publique en pourcentage du PIB avait été prise en compte. En 2025, elle était inférieure à 60 %, le seuil fixé par la loi sur la viabilité des finances publiques.

Le décret exécutif, récemment approuvé et publié par le ministère de l'Industrie et du Commerce, visant à soutenir les producteurs et à stimuler la production nationale afin de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, figurait parmi les sujets analysés. Selon Domingos Sobrinho, la réunion a permis de définir un nouveau modèle d'interaction et de coordination entre les équipes techniques du Groupe technique des entreprises et le Secrétariat au secteur productif de la Présidence de la République.

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De son côté, le nouveau coordinateur du Groupe technique des entreprises, Manuel Victoriano Sumbula, a indiqué que le GTE avait soulevé, entre autres, les questions relatives au tourisme, à la pêche, à l'industrie et au commerce. Dans le secteur du tourisme, par exemple, l'accent a été mis sur l'amélioration de l'accès à certains sites touristiques et stations-service le long des routes nationales, afin de dynamiser le secteur.

Par ailleurs, Manuel Victoriano Sumbula a indiqué que le GTE ambitionne d'intégrer d'autres associations d'ici la fin de l'année, afin de renforcer le groupe et d'aider significativement l'Exécutif à répondre rapidement aux besoins du monde des affaires. Créé en 2018, le GTE est un partenaire social du gouvernement angolais. Il regroupe 20 associations, 6 consultants spécialisés et un coordinateur.