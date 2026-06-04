Angola: La ministre de la Santé souligne l'importance de l'humanisation pour sauver des vies

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a déclaré mercredi à Luanda que l'humanisation des soins, la multidisciplinarité et la persévérance des professionnels sont des facteurs clés pour sauver des vies et renforcer le système national de santé.

La ministre a tenu ces propos lors de la cérémonie de sortie d'hôpital de la petite Rosalina, surnommée la « Minina Milagre», qui s'est déroulée au complexe hospitalier Cardinal Dom Alexandre do Nascimento de Luanda, spécialisé dans les maladies cardio-pulmonaires. Pendant plusieurs mois, Rosalina a dû faire face à de graves complications liées à une opération du coeur, notamment une escarre de grade IV, ayant bénéficié du suivi continu d'une équipe composée de médecins, d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de nutritionnistes, d'assistants sociaux et d'autres spécialistes.

À l'occasion, Sílvia Lutucuta a estimé que la guérison de l'enfant illustre les capacités existantes dans le secteur de la santé et l'importance de la coopération entre les différentes spécialités pour obtenir des résultats positifs, même dans des situations cliniques très complexes. Elle a cité le cas de Rosalina pour illustrer qu'aucun professionnel ne peut, à lui seul, relever tous les défis de la pratique clinique, soulignant ainsi l'importance de promouvoir le partage des connaissances et le fonctionnement efficace des équipes multidisciplinaires.

« Personne ne détient la science infuse. Les solutions émergent de la collaboration, du partage d'expériences et de la recherche de l'aide de collègues experts dans des domaines spécifiques », a-t-elle déclaré. La ministre de la Santé a insisté sur le fait que l'un des principaux enseignements tirés du rétablissement de l'enfant est la nécessité de ne jamais abandonner les patients, quelle que soit la gravité de leur état. « Notre devoir est de tout mettre en oeuvre. Lorsque nous avons épuisé toutes les possibilités, nous avons la certitude d'avoir accompli notre mission », a-t-elle affirmé.

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Pour la ministre, le succès du traitement de la jeune fille démontre que l'excellence clinique doit s'allier à l'humanisation des soins, plaçant le patient au coeur de toutes les décisions et interventions. « L'humanisation ne peut se limiter à un concept. Elle doit être présente dans chaque geste, chaque interaction et chaque décision que nous prenons. C'est ce qui renforce la confiance des citoyens dans les services de santé », a-t-elle ajouté.

Lors de la cérémonie, Sílvia Lutucuta a également tenu à saluer l'engagement des professionnels impliqués dans le processus de rétablissement du patient, soulignant particulièrement le rôle des infirmiers, qu'elle a qualifiés de « pilier » du Système National de Santé. La gouvernante a également rendu hommage au travail des assistants sociaux, plaidant pour une meilleure reconnaissance de ces professionnels pour le rôle qu'ils jouent dans l'intégration des soins cliniques aux besoins sociaux et familiaux des patients.

Elle a également insisté sur l'importance de la sortie d'hôpital, considérée comme une étape fondamentale pour assurer la continuité des soins après la sortie de l'établissement. « Notre travail ne s'arrête pas à la sortie du patient. Nous devons veiller à ce qu'il retourne auprès de sa famille et de sa communauté dans les conditions nécessaires pour poursuivre son rétablissement et vivre dans la dignité », a-t-elle affirmé.

Silvia Lutucuta a également plaidé pour la tenue régulière de séances cliniques multidisciplinaires, d'ateliers et de forums consacrés à l'étude des cas complexes, estimant que les plus grands défis en médecine doivent mobiliser les connaissances collectives du système de santé. La cérémonie s'est conclue par un hommage aux professionnels ayant contribué au rétablissement de la petite Rosalina, dans une atmosphère empreinte d'émotion et de reconnaissance du travail d'équipe qui a permis de transformer un cas clinique complexe en une histoire de résilience et d'espoir.