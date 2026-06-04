Somalie: La Commission de l'Union africaine appelle à la plus grande retenue face aux développements sécuritaires à Mogadiscio

La Commission de l'Union africaine exprime sa profonde préoccupation face aux développements sécuritaires signalés à Mogadiscio, notamment les affrontements armés survenus dans des zones civiles.

La Commission appelle toutes les parties à mettre immédiatement fin aux combats, à faire preuve de la plus grande retenue, à assurer la protection des populations civiles et à s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver les tensions.

La Commission exhorte l'ensemble des acteurs somaliens à résoudre leurs différends par le dialogue et dans le respect des mécanismes constitutionnels établis.

La Commission encourage la poursuite des efforts de S.E. M. Hassan Sheikh Mohamud, Président de la République fédérale de Somalie, ainsi que de l'ensemble des acteurs politiques, en faveur du dialogue national, de la réconciliation et de la recherche du consensus, afin de promouvoir la stabilité politique du pays.

La Commission continuera de suivre de près l'évolution de la situation et réaffirme la disponibilité de l'Union africaine, à travers la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM), à poursuivre son appui en faveur du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Somalie.