Angola: Plus de 2 800 cas de VIH/SIDA enregistrés à Lunda-Sul

Saurimo — 2 855 cas positifs de VIH/SIDA ont été diagnostiqués de janvier 2025 à ce jour par les autorités sanitaires de la province de Lunda-Sul, sur 52 000 personnes testées, a annoncé mercredi, à Saurimo, le gouverneur Gildo Matias.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum provincial sur le VIH/SIDA à Lunda-Sul, le gouvernant a déclaré que chaque cas recensé représente un destin bouleversé, une famille confrontée à des difficultés et un avenir à reconstruire, d'où les citoyens doivent redoubler de vigilance. Il a précisé que la province compte actuellement 2 844 personnes sous traitement, les qualifiant de « guerriers » qui choisissent la vie chaque jour, contrairement aux 348 personnes qui ont abandonné leur traitement et aux 71 personnes décédées.

Gildo Matias a expliqué que le taux de prévalence à Lunda-Sul est d'environ 4,9 % et ne doit pas être considéré comme un simple indicateur ponctuel, mais plutôt comme un signal d'alarme dans les 14 municipalités de la province, un problème de santé publique majeur. Il a souligné la nécessité d'un tournant décisif dans la lutte contre le VIH/sida ; ce forum doit donc permettre à tous les participants de repartir transformés, mieux informés, plus engagés, plus responsables et mobilisés pour la cause.

Le gouvernant a insisté sur le fait que la prévention doit primer sur la lutte contre le virus : pratiques sexuelles sans risque, dialogue ouvert dans les écoles, les églises et les marchés, lutte contre la stigmatisation et les préjugés, et garantie qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH/sida. Il a ajouté que le gouvernement renforcera les systèmes d'information des unités de santé afin d'identifier plus précisément les foyers de nouvelles infections.

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Au cours de la journée, les participants ont abordé des sujets tels que « Profil épidémiologique du VIH/SIDA en Angola », « La mise en oeuvre du projet "Born Free to Shine" : défis et stratégies », « Plan de prévention et de contrôle du VIH/SIDA dans la province de Lunda-Sul », « Le problème des maisons prophétiques et des guérisseurs traditionnels : obstacle ou tradition ? », entre autres.