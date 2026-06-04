Angola: Le secteur de la Santé de Huambo renforce la prise en charge des maladies de la saison sèche

Huambo — Le département de la Santé de la province de Huambo forme, à compter de ce jeudi, des professionnels des 17 municipalités afin de renforcer les capacités des centres de santé à répondre aux maladies respiratoires les plus fréquentes durant la saison sèche.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, la responsable du Bureau local de la Santé publique, Jandira Marques, a déclaré que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de formation continue des ressources humaines du secteur, visant à améliorer la qualité des soins et à garantir une réponse plus efficace aux cas cliniques, dont le nombre tend à augmenter durant cette période de basses températures.

Elle a expliqué que l'institution prévoit d'intégrer progressivement des professionnels des 17 municipalités de la province afin de garantir que les hôpitaux, les centres et les dispensaires disposent d'un personnel correctement formé pour prendre en charge les principales maladies associées à la saison sèche.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a souligné qu'à cette période de l'année, les centres de santé enregistrent une augmentation significative des cas d'infections respiratoires aiguës, de pneumonie, de bronchite et d'asthme, des maladies qui touchent principalement les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées.

Pour répondre à la demande croissante de services de santé, il a veillé à ce que les hôpitaux et les centres de santé de la province soient approvisionnés en médicaments essentiels, notamment des analgésiques, des antipyrétiques, des décongestionnants nasaux, des antitussifs et des expectorants.

La responsable a également exhorté la population à adopter des mesures préventives, telles que le renforcement de l'hygiène personnelle, la protection contre le froid et la consultation médicale immédiate dès les premiers symptômes. La province de Huambo compte 281 unités de santé, dont des hôpitaux de référence, des centres de santé et des postes de santé, et emploie 7 552 professionnels, parmi lesquels des médecins, des infirmiers, des techniciens, du personnel administratif et du personnel de soutien hospitalier.