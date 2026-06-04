Angola: Les politiques saluent l'héritage pacifiste de Mgr Kamwenho

Lubango — Le gouverneur de la province de Huíla, Nuno Mahapi, a salué le rôle joué par Mgr Zacarias Kamwenho, décédé le 29 mai à l'âge de 91 ans des suites d'une maladie, dans la promotion de la paix, de la justice sociale et de la réconciliation nationale.

S'exprimant à l'ANGOP en marge de la messe de recommandation de l'âme du prélat à la cathédrale de Lubango, le gouverneur a affirmé que celui-ci « laisse à l'Angola un héritage d'une valeur inestimable », notamment dans les domaines religieux, éducatif et de la pacification. Le député Vigílio Tyova a, pour sa part, rappelé que sa relation avec l'archevêque émérite remontait à l'époque où il occupait les fonctions d'administrateur municipal de Lubango, période durant laquelle ils avaient collaboré à l'organisation d'importantes célébrations religieuses et commémoratives dans la province.

« Il a été une voix incontournable dans l'édification de la paix et de la réconciliation nationale. Il s'adressait constamment aux responsables politiques et aux gouvernants avec des messages de justice, de dignité et de coexistence harmonieuse entre les Angolais », a-t-il souligné. De son côté, le député Álvaro de Boavida Neto a décrit Mgr Kamwenho comme une référence morale, religieuse et familiale, mettant en avant son influence non seulement en Angola, mais également au-delà de ses frontières.

Selon lui, le prélat n'était pas seulement un évêque : « Il était un père, un conseiller et un modèle de vie. » Sa simplicité, son humilité et sa capacité à inspirer confiance ont marqué plusieurs générations et influencé jusqu'aux responsables politiques, a-t-il ajouté. Le deuxième secrétaire provincial du MPLA à Huíla, José Arão, a estimé que la disparition de Mgr Zacarias Kamwenho constituait une perte pour la société angolaise, saluant sa contribution à la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et de la citoyenneté.

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Mgr Zacarias Kamwenho s'est distingué durant plusieurs décennies par son action pastorale ainsi que par son rôle de médiateur social et politique pendant les périodes les plus difficiles de l'histoire récente de l'Angola. Il est largement reconnu comme l'une des voix les plus influentes dans la défense de la paix et de la justice sociale dans le pays.