Angola: L'évêque Zacarias Kamwenho a choisit son lieu de sépulture

Lubango — L'inhumation de l'évêque Zacarias Kamwenho au cimetière de la Mission catholique de la commune de Huíla répond à un souhait qu'il avait exprimé de son vivant, a déclaré le porte-parole de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé-et-Príncipe, l'évêque Belmiro Chissengueti.

Étroitement lié à la Congrégation des Pères Spiritains, qui administre cette Mission catholique, l'évêque Kamwenho avait toujours souhaité être inhumé dans cette commune, située à 25 kilomètres au sud de Lubango. L'inhumation aura lieu ce jeudi à midi. L'évêque de Cabinda a souligné ce matin que, compte tenu de son dévouement sans faille à l'Église et à la société angolaise, il mérite que ce voeu soit exaucé, laissant derrière lui un souvenir empreint de gratitude.

Le prélat, né le 5 septembre 1934 au village de Chindumba, à Bailundo, est décédé samedi dernier à Luanda des suites de maladie. La mission de Huíla a été fondée le 8 décembre 1881 sous la direction du père José Maria Antunes, botaniste, assisté des missionnaires Carlos Duparquet et Carlos Wunenburger et des frères auxiliaires Geraldo, Rodrigo et Lúcio. De cette mission sont née les missions de Jau (1891), Tchivinguiro (1892), Quihita (1894) et Munhino (1898), auxquelles les noms des pères Bonnefoux et Lecompte restent à jamais associés, selon le Bulletin CMSB n° 25 de 1969.

La commune de Huíla, communément appelée Lupolo, est un quartier urbain appartenant à Lubango. Ancienne communauté rurale dont la dynamique s'articulait autour de la « Mission catholique de Huíla », elle a été absorbée par l'expansion urbaine de la ville de Lubango, dont elle constitue aujourd'hui un quartier.

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Avant la colonisation, le territoire de la commune faisait partie de l'ombala de Lupolo, l'une des cités-États de la région Humbi-Unene. Sa limite était le lit asséché de Mabuie da Cascata. À l'arrivée des Européens, le territoire était contrôlé par Canina-io-Hamba, le chef local. Le père Carlos Duparquet, accompagné de quelques assistants, a obtenu l'autorisation du chef et y a établi brièvement une mission scientifique et religieuse en 1866, avant d'être finalement expulsé par le souverain indigène.

À leur retour en 1881, les pères Duparquet et José Maria Antunes ont négocié avec le nouveau chef l'acquisition de deux mille hectares de terres pour y établir la « Mission catholique de Huíla » et un agro-village adjacent au village. Cette entreprise a donné naissance, la même année, à la célèbre Mission Sui Iuris de Cunene, qui a joué un rôle fondamental dans la fondation des colonies de São Januário da Humpata (1882), Sá da Bandeira (1885) et São Pedro da Chibia (1885) à proximité.