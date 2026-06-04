Angola: Le baril de pétrole ouvre à 97,26 $US

4 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Après avoir clôturé la séance de mercredi à 97,81 $US, le prix du pétrole brut Brent sur le marché angolais a ouvert la séance de jeudi à 97,26 $US.

Les cours du pétrole ont légèrement reculé, interrompant une série de trois séances de hausse, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après les gains récents, tout en continuant d'évaluer l'escalade des tensions au Moyen-Orient et les signes de resserrement des stocks de pétrole brut américains. Mercredi, les prix de l'« or noir » ont peu varié entre 96,44 $US et 98,99 $US, selon le site spécialisé « investor.com ».

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