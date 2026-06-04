Angola: L'économie créative s'exprime pleinement dans la diversification de l'économie nationale

Luanda — La croissance des initiatives liées à l'économie créative en Angola s'étend désormais à un segment de services associés à la mode, au design, à la technologie et à la production culturelle, dans un contexte de diversification progressive de l'économie nationale, selon l'attaché de presse du salon « Showroom Carlota ».

Dans des déclarations à l'ANGOP, en marge du salon organisé par l'agence de cette institution, la source a affirmé que l'objectif est de renforcer les liens entre marques, partenaires et consommateurs, en créant des opportunités de partenariats commerciaux et institutionnels. Le salon, qui s'est tenu récemment à Luanda, a réuni marques et créateurs, mettant l'accent sur la promotion de produits et services destinés au segment moyen et haut de gamme.

Parmi les entreprises participantes figuraient Espiral Relojoaria, Bang & Olufsen Angola, Kavy Identidades et Djamila Patrícia, ainsi que l'artiste Filipe Perna, issus des secteurs de l'horlogerie, des technologies audio, de la mode et des arts visuels.

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Le responsable a également indiqué que la première édition du salon avait dépassé les attentes en termes de participation et que son succès justifiait sa reconduction, l'objectif étant de le consolider comme plateforme de promotion des marques et de dynamiser le secteur de l'économie créative dans le pays. Selon l'organisation, cette initiative s'inscrit dans une tendance croissante des activités liées aux services spécialisés, à la communication, au design et à l'événementiel, qui gagnent en importance sur le marché national.