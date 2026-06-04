Angola: Des femmes journalistes de Huíla discutent des violences sexistes

Lubango — Vingt femmes journalistes de la province de Huíla participent ce vendredi à Lubango à un séminaire sur les violences sexistes, afin d'approfondir leurs connaissances en matière de prévention, de reportage et de lutte contre ce phénomène social.

Selon une note transmise ce jeudi à l'ANGOP à Lubango, cette initiative émane du Forum des femmes journalistes pour l'égalité des genres (FMJIG), dans le cadre du projet « Briser les barrières : les médias au service des droits humains ». Elle vise à renforcer les capacités des participantes à traiter les questions relatives aux droits des femmes et à l'égalité des genres. Le document précise que la formation a pour objectif de sensibiliser les journalistes aux concepts fondamentaux des violences sexistes et de leur fournir les outils nécessaires à l'identification, à l'analyse et à la couverture médiatique appropriée des cas liés à ce problème social.

Au cours de la rencontre, les pratiques communautaires constituant des violations des droits des femmes seront également abordées, ainsi que les mécanismes juridiques existants pour la protection et l'assistance des victimes de violence. Cette formation comprend également une discussion sur les défis spécifiques rencontrés par les femmes journalistes dans l'exercice de leur profession et sur le rôle des médias dans la promotion des droits humains et de l'égalité des genres.

Selon le communiqué, cette initiative vise à contribuer au renforcement des capacités des professionnels des médias à produire des contenus journalistiques plus sensibles aux questions de genre, capables de sensibiliser le public et d'encourager le signalement des violences. Le projet « Briser les barrières : les médias au service des droits humains » vise à promouvoir l'égalité des genres, les droits humains et la participation citoyenne des femmes, contribuant ainsi à une société plus inclusive, engagée dans la lutte contre toutes les formes de violence.

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