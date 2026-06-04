Angola: Les régions Nord et Est du SNCP signent un accord de contrôle des programmes sociaux

Malanje — Les directions régionales Nord et Est du Service national des marchés publics (SNCP) ont signé mercredi à Malanje, un protocole d'accord visant à renforcer le contrôle des projets sociaux et de la gestion publique locale.

Cet accord stratégique instaure une coopération directe en matière d'audit et de contrôle du Programme national d'alimentation scolaire, du Programme de lutte contre la pauvreté et de l'utilisation des fonds propres par les municipalités. Cette initiative vise à garantir une plus grande transparence, une meilleure efficacité et un strict respect de la réglementation dans l'utilisation des ressources publiques allouées à ces secteurs. Le protocole d'accord signé s'inscrit dans le cadre de la stratégie des directions régionales, préalablement approuvée par la Direction nationale du Service national des marchés publics pour l'année 2026.

Selon le coordinateur régional du SNCP, Otiniel Jacques, cet accord a pour objectif de concrétiser les orientations de la Direction et de définir des axes de coopération interministérielle. Le responsable a souligné que ce partenariat permettra de rapprocher les représentations régionales, d'harmoniser les méthodes opérationnelles et de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques en dehors du cadre institutionnel. « Désormais, les opérations seront standardisées afin de définir un calendrier commun à toutes les représentations régionales du Service national des marchés publics », a-t-il insisté.

De son côté, le coordonnateur régional des marchés publics pour l'Est, Cândido Rafael Canacaterso, a expliqué que les avantages de cet accord résident dans la proximité géographique des provinces de Malanje et de Lunda, et dans la nécessité de coordonner les actions pour un meilleur suivi des programmes. Le responsable a souligné l'importance de renforcer les relations dans ces régions afin d'accroître le niveau de contrôle et d'optimiser la coordination du suivi.

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Cândido Rafael a également réaffirmé que la procédure d'appel d'offres est simple et facile à suivre, exigeant seulement que tous les organismes publics contractants et les unités budgétaires respectent scrupuleusement les dispositions de la loi sur les appels d'offres. La région Est comprend les provinces de Lunda Sul, Lunda Norte, Moxico et Moxico Leste, tandis que la région Nord se compose de Malanje, Uíge et Cuanza Norte.