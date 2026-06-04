Soudan: Le Premier ministre s'engage à actualiser le terminal terrestre de Khartoum

4 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a inspecté midi mercredi le terminal terrestre de Khartoum, en présence du gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, et du conseiller du Premier Ministre, Nizar Abdalla Mohamed.

Le Premier Ministre et la délégation qui l'accompagnait ont inspecté plusieurs salles du terminal terrestre qui ont été détruites de manière systématique et délibérée par la milice rebelle terroriste de soutien rapide.

Il a également inspecté les vols quittant le terminal terrestre à destination de la ville Wad Medani, capitale de l'État de Gezira, où il s'est informé des procédures de départ et s'est assuré des passagers.

Le Premier ministre a ordonné à l'Autorité nationale des routes et des ponts d'adopter le système de paiement électronique.

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Il a souligné la nécessité de réhabiliter les quatre salles du terminal terrestre et s'est engagé à équiper le terminal de tous les moyens modernes, y compris les moyens de paiement électronique pour le confort des citoyens.

Le Premier Ministre a exhorté les chauffeurs de bus à ne payer aucun impôt illégal sur les routes nationales, soulignant que de tels prélèvements appauvrissaient les citoyens sans enrichir l'État.

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