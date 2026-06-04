Soudan: Première réunion du Comité chargé de fourni les besoins opérationnels du projet Gezira

4 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La première réunion du comité chargé de fournir les besoins opérationnels du projet d'AlGezira s'est tenue au ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation Présidée par la ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation Ismat Gourashi Abdullah.

La réunion a rassemblé le ministre des Finances, Dr. Jibril Ibrahim, le ministre des Ressources animales et de la Pêche, le ministre de la Transformation numérique et des Communications, le Wali de l'État de Gezira, le gouverneur de la Banque centrale du Soudan, le gouverneur du projet Gezira, ainsi que plusieurs autres responsables et parties prenantes

La réunion a porté sur les moyens de fournir les ressources nécessaires au fonctionnement du projet Gezira pour la saison agricole, afin d'assurer la fluidité de la production et la réalisation des objectifs économiques et de développement du projet, qui constitue l'un des projets agricoles stratégiques les plus importants du pays.

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