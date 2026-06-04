Angola: Publication de l'ouvrage 'Introdução ao Direito Das Marcas e Patentes em Angola'

Luanda — L'écrivain angolais Francisco Frederico a lancé mercredi à Luanda son premier ouvrage scientifique, intitulé "Introdução ao Direito Das Marcas e Patentes em Angola" (Introduction au droit des marques et des brevets en Angola), qui présente les concepts et les paradigmes relatifs à l'invention, à la pratique juridique, à l'arbitrage et au contentieux international.

Dans une déclaration à l'ANGOP, l'auteur a souligné que l'ouvrage de 336 pages, vendu au prix de 30 000 kwanzas, traite du droit de la propriété industrielle et de son importance pour l'efficacité des entreprises. Publié par Criarte, le livre, a-t-il précisé, a été inspiré par le manque de doctrine juridique sur les questions spécifiques d'enregistrement des marques et des brevets, ainsi que sur le droit de la propriété intellectuelle, au sein du système juridique angolais.

Il a souligné que l'ouvrage s'adresse aux juristes, avocats, magistrats, procureurs, chercheurs, consultants, gestionnaires, ingénieurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs, journalistes, sportifs, enseignants, commerçants et étudiants. Il a ajouté que cette initiative constitue un guide pour la communauté académique et l'ensemble des intellectuels du pays, et qu'elle contribue également à l'acquisition de connaissances en matière de propriété industrielle, d'inventions, de marques et de brevets.

Francisco Frederico, originaire de Luanda, est titulaire d'une maîtrise en droit et a suivi des études de troisième cycle en droit des collectivités locales et en finances locales. Il est également spécialiste en conseil juridique, en pédagogie et en coordination scientifique dans l'enseignement supérieur. L'auteur est titulaire d'une licence en sciences politiques et en droit constitutionnel. Il est professeur d'université, formateur agréé par le CEN-FOR/INEFOP et avocat-consultant.

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