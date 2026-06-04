Angola: Des membres du Projet d'étude des cours d'eau du centre et du sud du pays visitent le Mémorial de Cuito

Cuito — Des professeurs, des étudiants et des chercheurs ont visité mercredi, le Mémorial de la Bataille de Cuito, marquant le lancement concret d'un projet d'étude sur la gestion de la vulnérabilité des ressources en eau et des sources fluviales du centre et du sud de l'Angola.

Ce projet, mené par l'Université Technique d'Angola (UTANGA) dans le cadre de ses activités de recherche scientifique, vise à réaliser une étude sur l'état actuel des ressources en eau et des sources fluviales du centre et du sud de l'Angola, et plus particulièrement des provinces de Bié et de Huambo. La visite au Mémorial de la Bataille de Cuito, situé dans la commune de Cunje, province de Bié, constituait la première étape de la mise en oeuvre pratique du projet, qui portera sur les implications socio-économiques, environnementales et géologiques-minières de ces zones.

Le Mémorial de la Bataille de Cuito rend hommage aux martyrs de la résistance lors de la guerre qui a ravagé cette région du territoire national en 1994 et a duré neuf mois. Sur un site de dix hectares, plus de sept mille corps exhumés, militaires et civils confondus, reposent au mémorial. Sur place, la délégation, composée de professeurs, de chercheurs et d'étudiants de l'UTANGA et d'autres universités partenaires, a reçu des explications de l'administrateur communal de Cunje, Isaías Cristóvão Lucondo, concernant l'histoire et l'importance du lieu, qui rend hommage à de nombreux Angolais, connus ou anonymes, morts pour leur patrie.

En conclusion, le recteur de l'UTANGA, Ilídio Simão, a déclaré que cette visite avait pour but de faire découvrir aux membres de la délégation l'histoire de cette région du centre de l'Angola. « Nous savons qu'aucun pays, aucune nation ne peut évoluer et se développer sans honorer son passé. C'est pourquoi, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, il est essentiel, outre la transmission des connaissances, de transmettre des valeurs et de faire comprendre l'importance de l'histoire», a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, il est important de faire passer ce message aux jeunes, et notamment aux étudiants, afin qu'ils prennent conscience de la responsabilité de préserver et de respecter le passé, car c'est la seule façon pour le pays d'évoluer et de se développer. La délégation est composée de 150 participants, dont des professeurs, des chercheurs et des étudiants de l'UTANGA, de l'Université Óscar Ribas, de l'Institut supérieur de technologie militaire (ISTM) et de l'Institut supérieur Deolinda Rodrigues (IDERO).