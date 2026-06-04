Madagascar: Basketball 3x3 - Les Ankoay hommes sortent par la grande porte

Après avoir décroché une première victoire historique face à l'Australie, les Ankoay masculins ont enchaîné avec un deuxième exploit de prestige contre l'Espagne, championne du monde en titre.

La Coupe du monde FIBA 3x3 de Pologne restera gravée dans l'histoire du basketball malgache. Deux succès retentissants qui propulsent Madagascar parmi les révélations du tournoi en l'espace d'une journée. Personne n'aurait osé imaginer un tel scénario après les deux premières sorties catastrophiques des Ankoay dans cette Coupe du monde. Opposés à des nations parmi les références du basketball mondial, les protégés de Jean de Dieu Randrianarivelo, coach des Ankoay hommes, ont pourtant démontré qu'ils avaient leur place au plus haut niveau en surclassant respectivement l'Australie par sur le score de 22-17 puis l'Espagne sur le score de 20-19.

Le premier coup d'éclat est intervenu face à l'Australie. Emmenés Menés par Anthony Rasolomanana, capitaine du jour, Marco Rakotovao, Arnold Solondrainy et Elly Randriamampionona ont livré une prestation remarquable. Dès les premières minutes, les Malgaches ont affiché leurs ambitions. Malgré une égalisation rapide des Australiens, les Ankoay prennent progressivement le contrôle de la rencontre grâce à leur agressivité défensive et à leur adresse offensive.

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Les statistiques illustrent parfaitement cette démonstration collective. Madagascar inscrit 22 points avec une impressionnante réussite de 73,7 % aux tirs, soit 14 paniers réussis sur 19 tentatives. Elly termine meilleur marqueur avec 8 points devant Anthony Rasolomanana et Marco Rakotovao (5 points chacun), tandis qu'Arnold Solondrainy ajoute 4 unités. Les Ankoay dominent également le rebond avec 17 prises. Score final : 22-17, une première victoire historique pour Madagascar dans une Coupe du monde FIBA 3x3.

JO de Los Angeles 2028 dans le viseur

La victoire face à l'Australie aurait pu suffire au bonheur des supporters malgaches. Pourtant, les Ankoay ont remis cela quelques heures plus tard contre l'Espagne, autre nation majeure du basket mondial. La rencontre débute idéalement avec l'ouverture du score signée Elly. Très vite, un véritable chassé-croisé s'installe. À six minutes du terme, Madagascar mène encore 8-7. Elly poursuit son festival offensif et permet aux Ankoay de conserver une courte avance. Cependant, l'Espagne revient sans cesse et passe même devant à plusieurs reprises.

Dans le money-time temps fort, l'Espagne semble prendre un ascendant décisif en menant 19-18 à moins de trente secondes du terme. Mais les Ankoay refusent de céder. Portés par leur détermination et leur solidarité, ils arrachent l'avantage à vingt secondes de la sirène pour finalement s'imposer 20-19 au terme d'un suspense insoutenable.

« C'est le match le plus abouti des Ankoay durant la Coupe du monde de Pologne. Intensité physique et adresse étaient au rendez-vous lors de la deuxième journée. Cette victoire restera dans l'histoire de la Coupe du monde », confie Dominique Rafalimalala, supporter des Ankoay. Les Ankoay comptent désormais parmi les grandes surprises de cette Coupe du monde polonaise en Pologne. L'objectif est maintenant clair : viser les JO de 2028 à Los Angeles..