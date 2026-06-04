Madagascar: Amicaux - Le duel Barea-Cranes annulé

Les autorités marocaines ont pris la décision de supprimer tous les matchs amicaux programmés durant la trêve internationale de ce mois de juin par précaution face à l'épidémie d'Ebola.

L'Ebola cause l'annulation de plusieurs matchs amicaux dans le cadre de la fenêtre FIFA. Le deuxième match amical des Barea contre l'Ouganda a dû être ainsi annulé. La Fédération malgache de football (FMF) a reçu hier matin de la Fédération royale marocaine de football une notification annonçant l'annulation de l'ensemble des matchs prévus dans le cadre du Morocco Africa Series 2026, selon le communiqué de la fédération malgache.

« Cette décision fait suite aux instructions des autorités locales marocaines qui ont indiqué qu'aucune rencontre ne pourra être disputée durant ce mois de juin pour des raisons de précaution sanitaire (...) En conséquence, le match amical entre Madagascar et l'Ouganda, prévu le lundi 8 juin à Marrakech, est annulé », peut-on lire dans le communiqué. La décision a été prise par les autorités marocaines en raison de mesures préventives et par précaution face à l'épidémie d'Ebola. Les pays impliqués principalement sont ceux d'Afrique centrale, dont l'Ouganda et le Rwanda.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les expatriés évoluant en Europe devraient partir ce soir (hier) et les joueurs locaux devaient partir normalement demain (ce jour). Nous devons encore modifier la date du départ si le départ initial était prévu le mardi 9 juin », a expliqué hier le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa, sur place avec la délégation.

Plus de temps

Le sélectionneur franco-portugais Corentin Da Silva Martins et ses protégés n'auront donc plus de temps pour jouer de tels matchs de préparation afin de réajuster et rectifier les erreurs lors du premier match amical de mardi contre les Lions de l'Atlas marocains avant la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations en septembre.

Évoluant dans le groupe L, Madagascar fera le déplacement et affrontera d'entrée le Nigéria lors de la première journée puis la sélection malgache devrait recevoir la Tanzanie lors de la deuxième journée, entre le 21 septembre et le 6 octobre. Pour les journées 3 et 4, Madagascar jouera en aller-retour contre la Guinée-Bissau entre le 9 et le 17 novembre. Les deux dernières journées qualificatives, 5 et 6, sont programmées en 2027 du 22 au 30 mars. Les Barea accueilleront à domicile les Super Eagles puis boucleront la phase qualificative contre les Tanzaniens chez eux.

Le choix du maillot bleu

Les passionnés du ballon malgache et les fans des Barea ont posé des questions sur le maillot bleu porté par les Barea lors du match amical de mardi contre les Lions de l'Atlas marocains. L'équipe nationale malgache a vêtu pour la première fois de son histoire un maillot bleu en compétition officielle internationale.

« Tout d'abord, c'est notre maillot de parade mais pas notre maillot d'entraînement. Nous ne pouvions pas mettre le maillot rouge, la couleur choisie par l'équipe hôte, et le vert non plus, car c'est la couleur de leur short. Nous avions dû proposer le maillot de parade bleu dont l'impression des numéros avait été faite juste avant le match dans le stade même », a clarifié le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa.