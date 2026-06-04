Nigeria: FairMoney lance le financement d'actifs pour les entrepreneurs de la mobilité au Nigeria

La banque numérique nigériane FairMoney a lancé un produit de financement d'actifs visant à aider les opérateurs de transport et les entrepreneurs de livraison à acquérir des véhicules, élargissant ainsi sa poussée dans le financement des entreprises pour les clients mal desservis.

Fondée en 2017, FairMoney a construit son activité autour du prêt numérique, en utilisant l'intelligence artificielle pour évaluer les emprunteurs et décaisser des prêts en quelques secondes. La société s'est ensuite étendue aux services bancaires et aux paiements, car elle cherchait à approfondir sa relation avec les clients. En 2021, FairMoney a levé 42 millions de dollars en financement de série B pour soutenir la croissance de ses opérations de prêt et de banque.

La nouvelle solution de financement cible les entrepreneurs de la mobilité, y compris les opérateurs de transport et les marchands de livraison, qui ont souvent des difficultés à accéder au crédit formel auprès des institutions financières traditionnelles. Les candidats peuvent faire une demande via la plateforme numérique de FairMoney et accéder à des plans de remboursement après avoir rempli les conditions de crédit et d'éligibilité.

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Ce lancement intervient alors que le secteur des transports et de la logistique du Nigeria continue de se développer, sous l'effet de la croissance des populations urbaines, de l'activité de commerce électronique et de la demande de transport de passagers. Le transport routier reste le principal mode de déplacement des personnes et des marchandises dans le pays, ce qui crée une demande pour des produits de financement qui aident les petits opérateurs à acquérir des actifs productifs.

Henry Obiekea, directeur général de FairMoney, a déclaré que la société vise à soutenir l'inclusion financière tout en aidant les propriétaires de petites entreprises à développer leurs activités. Il précise que le produit est conçu pour fournir un financement structuré aux opérateurs de transport et de logistique éligibles qui jouent un rôle clé dans l'activité économique à travers le pays.

Points clés à retenir

Le financement d'actifs devient un domaine de croissance important pour les entreprises africaines de fintech, car elles regardent au-delà des prêts à la consommation et des paiements. Plutôt que de proposer uniquement des prêts à court terme, les prêteurs numériques financent de plus en plus des actifs générateurs de revenus tels que des véhicules, des motos, des smartphones et des équipements professionnels.

Cette approche permet aux prêteurs de soutenir l'entrepreneuriat tout en réduisant le risque de crédit, car l'actif financé peut servir de garantie. Au Nigéria, où l'accès au crédit reste limité pour de nombreuses petites entreprises, le financement de véhicules attire l'attention des banques, des fintechs et des startups de la mobilité qui cherchent à servir le secteur du transport et de la logistique.

L'opportunité est importante car la croissance du commerce électronique, du covoiturage, des services de livraison et du transport interurbain augmente la demande de véhicules commerciaux. Pour FairMoney, cette démarche élargit son offre de produits et crée une autre voie pour acquérir et fidéliser les clients tout en soutenant l'activité commerciale dans l'un des plus grands marchés du transport en Afrique.