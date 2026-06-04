Sénégal: Programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2027-2029 - Le gouvernement ivoirien projette une croissance du PIB de 6,8% en moyenne

Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2027-2029 anticipe une croissance réelle du Pib de 6,8 % en moyenne annuelle sur la période 2027-2029, prenant en compte le dynamisme de l'activité économique en dépit des tensions politiques et commerciales exogènes.

L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres, le 3 juin 2026 à Abidjan.

« Le conseil a adopté une communication relative à la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2027-2029. Élaborée conformément à la loi organique du 5 juin 2014 relative aux lois de finances, la programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2027-2029 définit les orientations budgétaires et économiques et fixe les objectifs d'équilibre budgétaire et financier pour les trois années à venir.

Ce document s'appuie sur une prévision de croissance réelle du PIB de 6,8 % en moyenne annuelle sur la période 2027-2029 », a déclaré le porte-parole du gouvernement dans une note publiée sur la page Facebook du gouvernement.

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La même source souligne que le document prévoit, sur la période 2027-2029, une politique budgétaire de l'État marquée par la poursuite du renforcement de la capacité de mobilisation des recettes intérieures à travers la mise en oeuvre de la stratégie nationale de mobilisation des recettes à moyen terme 2024-2028.

Il en est de même tout comme la consolidation, la rationalisation des dépenses publiques, la maîtrise de l'endettement public, le renforcement des dépenses d'investissements structurants et la lutte contre la pauvreté, ainsi que les actions en faveur de la résilience au changement climatique.

«Ainsi, le projet de budget de l'État pour l'année 2027 enregistrerait une hausse de 6,64 % pour s'établir à 18 466,1 milliards FCFA contre 17 350,2 milliards FCFA en 2026. Ce niveau devrait continuer à croître pour atteindre 20 485,3 milliards FCFA en 2028 et 22 315,8 milliards FCFA en 2029 », précise-t-on.