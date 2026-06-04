Sénégal: BRVM - Forte augmentation de près de 284 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mercredi 3 juin 2026

4 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 3 juin 2026, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte augmentation de 283,711 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 16 488,489 milliards de FCFA la veille à 16 772,200 milliards de FCFA ce 3 juin 2026. Cette hausse est consécutive à celle de l'indice BRVM Composite qui a gagné 1,72% à 435,38 points contre 428,01 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une forte hausse de 1,97% à 204,87 points contre 200,91 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 1,83% à 170,54 points contre 167,47 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est accru plus modestement de 0,44% à 304,68 points contre 303,36 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 1,72% à 170,89 points contre 168,00 points la veille.

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Au niveau des indices sectoriels, il faut noter l'embellie des indices BRVM Services Publics (plus 4,54% à 211,28 points) et BRVM-Télécommunications (plus 4,53% à 108,58 points).

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 1,97 milliard de FCFA, passant de 12 043,920 milliards de FCFA la veille à 12 041,950 milliards FCFA.

La valeur des transactions est toujours au-dessus des 2 milliards, s'établissant à 2,441 milliards de FCFA contre 2,604 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 3 650 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 6,31% 4 800 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 6,01% 30 000 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,75% 2 095 FCFA), et Palm Côte d'Ivoire (plus 3,75% à 8 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 2 775 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,11% à 20 900 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 5,62% 2 685 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 5,42% à 3 055 FCFA) et BOA Mali (moins 1,81% à 4 890 FCFA).

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