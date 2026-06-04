Sénégal: Ama Baldé - « Boy Niang va battre Reug Reug avant de s'attaquer à Franc »

4 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce dimanche 7 juin 2026, l'arène sénégalaise sera une nouvelle fois en ébullition avec le duel entre Boy Niang 2 et Reug Reug. Avant ce choc, Ama Baldé a été clair : Boy Niang sera vainqueur.

C'était la grande surprise de l'Open Press de Boy Niang 2 ce mardi 03 juin 2026 à Pikine Icotaf. Ama Baldé était présent pour soutenir son ami de toujours. Le fils de Falaye Baldé en a d'ailleurs profité pour doper le lutteur de Pikine.

« Boy Niang est mon frère. Je suis son porte bonheur et lui aussi me porte chance dans mes combats. Je vous jure qu'il remportera la victoire dimanche. Il va battre Reug Reug avant de s'attaquer à Franc », a-t-il clamé. Réponse ce dimanche.

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