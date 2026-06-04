Sénégal: L'ex-président sénégalais Macky Sall, candidat au secrétariat général de l'ONU, reçu par Emmanuel Macron

C'est une rencontre qui pourrait faire réagir à Dakar. Mardi 2 juin, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée l'ancien président sénégalais Macky Sall. Une entrevue annoncée par ce dernier sur les réseaux sociaux et centrée sur sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies.

L'entretien ne figurait pas à l'agenda officiel du président français. Mais Macky Sall a lui-même donné une dimension publique à cette rencontre en diffusant, mercredi 3 juin, une photo le montrant aux côtés d'Emmanuel Macron. Sur ce cliché, pris la veille, les deux hommes se serrent la main dans le grand escalier de l'Élysée.

« Je remercie vivement le président Emmanuel Macron pour son accueil chaleureux et nos échanges fructueux », écrit l'ancien chef de l'État sénégalais, dans un message publié en français et en anglais. « Nous partageons la vision d'une ONU ambitieuse, réformée et revitalisée pour renforcer son efficacité, sa représentativité et sa capacité à répondre aux attentes des peuples et des États », ajoute-t-il.

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Auditionné en avril par l'Assemblée générale dans le cadre de sa candidature au poste de secrétaire général, Macky Sall avait proposé une réforme des Nations unies fondée sur trois principes : « rationaliser, simplifier et optimiser. »

L'Élysée n'a fait aucun commentaire sur ce tête-à-tête, ni sur un éventuel soutien de la France à la candidature de l'ancien président du Sénégal. Cette rencontre confirme néanmoins les bonnes relations entre Emmanuel Macron et Macky Sall.

Une candidature sans le soutien officiel du Sénégal

L'ancien président sénégalais mène sa campagne internationale sans le soutien officiel de son pays. Début mai, le président Bassirou Diomaye Faye avait expliqué que Dakar avait choisi « une posture neutre ». « Nous n'avons pas été impliqués depuis le début, même pas par l'intéressé, Macky Sall », avait déclaré le chef de l'État sénégalais.

Au Sénégal, cette rencontre à l'Élysée a été largement commentée par les soutiens de l'ancien président. Néné Tall, cadre de l'Alliance pour la République, a notamment relayé la photo de l'entretien en écrivant : « Pendant ce temps, les grands hommes discutent de l'avenir du monde. »

L'information a également été reprise par plusieurs médias en ligne sénégalais. Le site Dakar Actu estime notamment que « le soutien, ou du moins la bienveillance de Paris, constitue un atout non négligeable dans la course à la succession d'Antonio Guterres ». Le prochain secrétaire général de l'ONU prendra son poste le 1er janvier 2027. Il sera élu quelques semaines auparavant.