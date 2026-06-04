Sénégal: Le pays rend un hommage national à l'ancien président Abdoulaye Wade, tout juste centenaire

Une cérémonie officielle en présence de l'actuel chef de l'État Bassirou Diomaye Faye au Grand Théâtre de Dakar suivi d'un concert du chanteur Wally Seck, puis un colloque scientifique au Monument de la Renaissance africaine, vont avoir lieu jeudi 4 et vendredi 5 juin en l'honneur de l'ancien président sénégalais qui a soufflé sa 100e bougie le 29 mai.

Jeudi 4 et vendredi 5 juin, Abdoulaye Wade est à l'honneur au Sénégal. À l'occasion de son 100e anniversaire qu'il a fêté le 29 mai dernier, le fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS) qui a présidé aux destinées de son pays entre 2000 à 2012 va recevoir un hommage national. Avocat, opposant, prisonnier politique, puis chef de l'État : pour les Sénégalais pas de doute, celui qu'ils surnomment « Gorgui » - « le vieux », en wolof - « est une icône nationale, un monument ».

Autoroutes à péage, aéroport, électrification rurale...: à l'instar du professeur de droit Sidi Nar Diagne qui en retient surtout « la première alternance démocratique et les grandes performances économiques », chacun d'entre eux garde effectivement en mémoire au moins une réalisation des douze années que le « Pape du sopi » - « le changement », en wolof - a passé au pouvoir.

Tel est par exemple le cas de Moustapha et de Sambedou, informaticiens l'un et l'autre, qui retiennent surtout de la présidence Wade « l'innovation » pour l'un, et la détermination, pour l'autre. « Ce qui m'a le plus frappé, c'est le combat qu'il a mené pendant des années avant d'accéder au pouvoir, où il s'est encore battu pour créer de nouvelles choses », affirme ainsi Sambedou.

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Pour Moustapha, l'hommage officiel qui va être rendu ce jeudi matin au Grand Théâtre de Dakar à Abdoulaye Wade en présence de l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, est donc amplement mérité. « Si quelqu'un a fait quelque chose d'exceptionnel, il ne faut pas attendre qu'il ne soit plus là pour lui rendre hommage... Et on n'a pas 100 ans tous les jours ! », lance celui-ci avant de souhaiter encore de belles années à l'ancien président : « Macha' Allah : que Dieu lui donne encore beaucoup plus d'âge ! ».

À l'issue de la cérémonie officielle, le chanteur Wally Seck donnera, lui, un concert en l'honneur d'Abdoulaye Wade avant la tenue d'un colloque scientifique, vendredi, au Monument de la Renaissance africaine, cette gigantesque statue créée et inaugurée sous son magistère. Une statue devenue, aussi, le symbole des grandeurs et des controverses de sa présidence...