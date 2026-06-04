Afrique: La première centrale électrique de solidarité algéro-nigérienne inaugurée près de Niamey

La cérémonie officielle d'inauguration de la centrale électrique de solidarité algéro-nigérienne s'est déroulée ce mercredi près de Niamey, sur le site de Gorou Banda, en présence du Premier ministre du Niger Ali Lamine Zeine et de son homologue algérien Sifi Ghrieb. Si les deux hommes se sont rencontrés en tête-à-tête pour évoquer d'autres sujets, notamment sur l'aspect sécuritaire, l'inauguration de cette centrale électrique lance les engagements pris par les deux pays en matière d'énergie.

Au terme d'une cérémonie très protocolaire, le Premier ministre algérien a dévoilé la plaque commémorative, inaugurant la mise en service de cette centrale électrique algéro-nigérienne d'une capacité de 40 mégawatts.

Fruit d'une collaboration entre les entreprises Sonelgaz et Nigelec, l'édifice, qui se divise en deux turbines à gaz de 20 mégawatts chacune, a finalement vu le jour plus rapidement que prévu, en moins de trois mois, a précisé Sifi Ghrieb.

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« Cette centrale va renforcer significativement notre capacité énergétique nationale, et accompagner le Niger dans sa transformation économique et industrielle », a précisé le Premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeine qui s'est réjoui des travaux entrepris dernièrement, notamment lors de la visite du président Abdourahamane Tiani en Algérie en février et de l'organisation d'une commission mixte à Niamey un mois plus tard, où l'accent a été mis sur la multiplication des projets de coopération et une accélération des consultations politiques entre les deux nations.

Durant l'inauguration, Sifi Ghrieb, qui s'est rendu deux fois à Niamey en trois mois, a dévoilé les contours de futurs projets bilatéraux qui verront le jour dans les prochaines années, notamment dans le secteur de la santé avec la construction d'une polyclinique à Agadez.