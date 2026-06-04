Algérie: Mondial 2026 - Le pays s'offre les Pays-Bas en amical à Rotterdam

Avant de partir pour les États-Unis, les Algériens de Vladimir Petkovic entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation avec notamment une confrontation amicale relevée face aux Pays-Bas à Rotterdam ce mercredi 3 juin. L'Algérie, souvent dominée, s'est imposée dans les dernières minutes grâce à Anis Hadj Moussa, joueur de Feyenoord Rotterdam (1-0).

Les coéquipiers de Virgil van Dijk ont donné du fil à retordre aux Fennecs dans ce match de préparation à la Coupe du monde 2026. Dès la 9e minute, les Néerlandais ont eu l'occasion d'ouvrir le score avec Donyell Malen, qui a vu sa frappe toucher le poteau gauche. Dépassés par l'intensité des Oranje, les Verts ont continué à subir une bonne partie de la première période pour cette toute première confrontation entre les deux pays.

Luca Zidane en forme

Douze ans après avoir impressionné au Brésil, les Fennecs, qui font leur retour dans un Mondial, ont pu compter sur Luca Zidane, le gardien qui a fait son apparition dans le groupe algérien à l'occasion de la dernière CAN au Maroc.

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À la 24e minute, Tijjani Reijnders, servi par Crysencio Summerville, a tenté de frapper côté fermé, mais le portier algérien fut à la parade. À la 41e minute, il a remporté son duel face à Cody Gakpo après un ballon mal géré par la défense algérienne. Victime d'une blessure à la mâchoire, le Franco-Algérien a joué avec un masque noir tout autour du visage. Sous des trombes d'eau, les Fennecs ont tenu bon jusqu'à la pause.

Après un premier acte peu maîtrisé, le sélectionneur Vladimir Petkovic a changé plus de la moitié de son effectif et Nabil Bentaleb a pris le brassard de capitaine porté par Riyad Mahrez en première période. Tout comme lors des 45 premières, c'est encore Luca Zidane qui a fait des miracles en repoussant une frappe puissante de Justin Kluivert (62e). Le portier de 28 ans, qui évolue à Grenade en D2 espagnole, a marqué des points précieux pour figurer dans la liste finale du sélectionneur Vladimir Petkovic, qui a convoqué quatre gardiens mais n'en emmènera que trois à la Coupe du monde.

Dans son enceinte, le joueur de Feyenoord, AnisHadj Moussa, s'est illustré avec les Verts d'une frappe magnifique du gauche, après un crochet. Un joli mouvement pour signer son premier but en sélection (86e).

Quart de finaliste du Mondial 2022 et demi-finaliste de l'Euro 2024, les Pays-Bas, outsider en Amérique, invaincus lors de leurs 10 dernières sorties, n'ont pas réussi à faire plier les Algériens malgré leur domination. Les Néerlandais, favoris du groupe F pendant la Coupe du monde - ils affronteront le Japon (le 14 juin à Arlington), la Suède (le 20 juin à Houston) et la Tunisie (le 25 juin à Kansas City) -, nourrissent de sérieuses ambitions avec un objectif affiché d'atteindre le dernier carré, ce qu'ils n'ont plus fait depuis l'édition 2014 au Brésil.

Mardi 16 juin, l'Algérie lancera son parcours à la Coupe du Monde en affrontant dans le groupe J l'Argentine, championne du monde en titre, lors d'un duel au Stade de Kansas City. Vladimir Petkovic retrouvera la compétition reine après avoir mené la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie. Lui et les Fennecs défieront ensuite la Jordanie à Santa Clara le 22 juin, puis l'Autriche à nouveau à Kansas City le 27 juin.