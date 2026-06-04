Ile Maurice: Le pays s'adapte aux nouveaux défis juridiques et technologiques

Le Cybersecurity Summit, coorganisé par Elytis, leader régional de la distribution de solutions en technologies de l'information et de la communication, et CrowdStrike, acteur mondial de référence en cybersécurité, s'est tenu le mardi 2 juin, à Pointe-aux-Piments. Plusieurs entreprises ainsi que des délégués internationaux y ont participé.

Ce sommet coïncide avec l'entrée en vigueur, le 1eᣴ juin, du Cybersecurity and Cybercrime (Critical Information Infrastructure Designation) Regulations 2026. Les propriétaires d'infrastructures d'information critiques à Maurice sont désormais légalement tenus de se conformer à cette nouvelle réglementation dans un délai de douze mois. L'événement a ainsi permis de définir les grandes orientations nationales en matière de conformité et de stratégie de défense.

Vincent Bourelly, Chief Operating Officer d'Elytis, a affirmé que les cyberattaques touchent désormais les entreprises de toutes tailles, d'où la nécessité d'une protection adéquate. «Concernant les infrastructures nécessaires à la protection contre les cyberattaques, des lois en émergence, dont celle adoptée récemment, obligent les organisations des secteurs critiques, tels que les télécommunications, à implémenter des solutions reconnues en cybersécurité pour se défendre contre les menaces», dit-il.

Selon lui, tous les secteurs demeurent vulnérables, notamment en raison de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) par les cybercriminels. Pour faire face à ces attaques toujours plus rapides, il estime indispensable d'intégrer des outils d'IA aux stratégies de défense, illustrant ainsi un combat de «l'IA contre l'IA».

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Interrogé sur le développement de l'IA à Maurice par rapport au reste du continent africain, il a indiqué que plusieurs entreprises locales investissent déjà massivement dans ce domaine. Toutefois, le défi consiste à poursuivre cette évolution tout en garantissant un niveau de sécurité adéquat. «Bien que Maurice progresse, l'évolution rapide de l'IA exige une vigilance constante pour équilibrer opportunités et risques», précise-t-il.

Le sommet a réuni experts, entreprises et acteurs internationaux, dans le contexte de l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations à Maurice.

Également présent à cet événement, le Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT), Veemal Gungadin, a rappelé le rôle essentiel joué par l'opérateur dans l'écosystème national de cybersécurité, notamment à travers sa collaboration avec CrowdStrike. «La cybersécurité est un sujet de plus en plus crucial avec l'avènement de l'IA. MT, en tant que partenaire de CrowdStrike, considère que cet échange avec ses clients et partenaires est une belle opportunité. Ilest vital pour Maurice de continuer à améliorer ses compétences dans un environnement africain où elle se démarque en cybersécurité. Les défis futurs, notamment liés à l'IA, risquent d'augmenter la complexité des menaces», explique-t-il.

Selon le CEO de MT, la facilité avec laquelle l'IA permet aujourd'hui de générer des contenus rend plus difficile la distinction entre le vrai et le faux, facilitant ainsi certaines attaques informatiques. Cette réalité souligne l'importance de mettre en place des systèmes robustes, de respecter les cadres légaux existants et de recourir à des outils adaptés afin de renforcer les capacités nationales en cybersécurité.«En protégeant ses organisations et en se préparant contre les menaces cybernétiques, MT contribue non seulement à sa propre sécurité, mais également à celle de tout le pays», a-t-il fait ressortir.

L'IA a profondément transformé le paysage de la cybersécurité, générant des menaces plus rapides, plus sophistiquées et plus difficiles à détecter, qu'il s'agisse de courriels d'hameçonnage ou de logiciels malveillants avancés. Elias Matta, vice-président de CrowdStrike, a toutefois souligné que Maurice n'est pas davantage exposée que les autres nations.

«Avec nos partenaires, notamment Elytis, nous travaillons à renforcer la résilience de Maurice face aux menaces cybernétiques. Les défis en matière de cybersécurité sont globaux et ne discriminent pas les géographies. L'objectif est de renforcer les capacités de défense de Maurice contre la cybercriminalité, en utilisant les ressources locales pour renforcer la sécurité dans différents secteurs», expliqua-t-il.

L'évolution constante des menaces exige une réponse agile de la part des organisations. Lors de sa présentation, Philippe Farhat, Sales Engineer Manager chez CrowdStrike, a insisté sur l'importance d'adopter une stratégie de réponse adaptative. Face au perfectionnement des techniques des acteurs malveillants, les entreprises doivent faire évoluer leurs pratiques afin de rester alignées sur les dernières tendances et informations relatives aux menaces.

«Il est plus que jamais nécessaire de passer d'une vision de la cybersécurité comme simple problématique technologique à une approche globale de gestion des risques», a-t-il souligné.

Les principaux enseignements de l'analyse de CrowdStrike mettent en évidence la complexité croissante des motivations et des méthodes employées par les cyberattaquants, le rôle déterminant de l'IA tant dans les attaques que dans les mécanismes de défense, ainsi que la nécessité d'une stratégie de réponse adaptative. «L'évolution rapide des menaces impose une formation solide et une culture d'entreprise axée sur la compréhension et la réduction des risques.

En tirant parti d'une veille exhaustive sur les menaces et de pratiques de sécurité avancées, les entreprises peuvent renforcer leurs défenses contre l'éventail des cybermenaces contemporaines qui ne cessent d'évoluer.»