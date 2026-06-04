Ile Maurice: Une quarantaine d'exposants pour l'innovation et les carrières STEM

La dixième édition de la National Science Week (NSW) a été officiellement lancée le lundi 1eᣴ juin au Complexe sportif national de Côte-d'Or. Organisé par le Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC) en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, cet événement d'envergure nationale se déroule jusqu'au 5 juin sur le thème STEM : Exploring, Innovating and Inspiring.

Véritable rendez-vous annuel de la science et de la technologie à Maurice, la National Science Week vise à promouvoir la culture scientifique auprès du grand public tout en sensibilisant les jeunes aux nombreuses opportunités offertes par les filières Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Cette année, plus de 40 exposants issus des ministères, institutions tertiaires et organismes parapublics ainsi que du secteur privé présentent leurs innovations et démontrent l'application concrète des sciences dans leurs activités quotidiennes.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de tutelle, le Dr Kaviraj Sharma Sukon, du président du RGSC, Partish Chumroo, du directeur du centre, le Dr Aman Kumar Maudhoo, ainsi que de plusieurs hauts responsables et représentants du secteur éducatif.Dans son discours, le ministre Sukon a exprimé ses préoccupations face à la baisse du nombre d'étudiants qui choisissent les matières scientifiques. Il a souligné l'importance de renverser cette tendance afin de répondre aux besoins futurs du pays en matière d'innovation, de recherche et de développement économique.

Selon le ministre, la science ne doit pas être perçue uniquement comme une discipline académique, mais comme un outil permettant de développer la curiosité, l'esprit critique et la créativité. Il a également invité les jeunes à adopter une démarche scientifique afin de trouver des solutions aux grands défis contemporains, notamment le changement climatique, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire. Il a, par ailleurs, encouragé les enseignants à promouvoir davantage l'apprentissage pratique et l'expérimentation au-delà des salles de classe.

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De son côté, Partish Chumroo a rappelé que la National Science Week constitue une plateforme unique d'échanges entre les secteurs éducatif, public et privé. L'événement permet aux élèves et étudiants de découvrir de nouveaux domaines scientifiques, de rencontrer des professionnels et d'explorer de nombreuses perspectives de carrière liées aux STEM.Le Dr Aman Kumar Maudhoo a, quant à lui, souligné que cette édition a été conçue pour rendre la science plus accessible, interactive et attrayante pour le public.

Les visiteurs peuvent ainsi participer à des démonstrations en direct, découvrir des expositions interactives et s'informer sur les avancées technologiques réalisées à Maurice.

Parmi les exposants figurent notamment l'Université de Maurice, l'Université de Technologie de Maurice, l'Open University of Mauritius, Polytechnics Mauritius, les Services météorologiques de Maurice, le Mauritius Oceanography Institute, le Forensic Science Laboratory, Metro Express Ltd et la National Coast Guard.