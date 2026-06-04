Sénégal: Coupures d'électricité - SENELEC évoque l'indisponibilité de certains de moyens de production

Dakar — La société nationale d'électricité (SENELEC) annonce des interruptions dans la fourniture énergétique dans certaines localités du pays, dues à des "contraintes exceptionnelles d'exploitation liées à l'indisponibilité de certains moyens de production", a-t-on appris de source officielle.

"Cette situation intervient dans un contexte marqué par une forte demande d'électricité, notamment en raison de la hausse des températures observée sur l'ensemble du territoire", indique la SENELEC, dans un communiqué rendu public mercredi.

En raison de cette situation, des travaux de maintenance nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des équipements sont en cours, notamment sur la centrale Karpowership (KPS), via ses barges qui fournissent jusqu'à 25 % des besoins en électricité du Sénégal, ajoute la société.

Dans le même temps, la société nationale d'électricité reconnaît que malgré les efforts déployés pour mobiliser l'ensemble des moyens de production disponibles et optimiser l'exploitation du système électrique, des interruptions de service pourraient être observées dans certaines localités.

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Elle assure toutefois que ses équipes techniques, "en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires du secteur, sont pleinement mobilisées afin de rétablir les capacités de production concernées dans les meilleurs délais et de minimiser les impacts sur la qualité de service".