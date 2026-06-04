Sénégal: Coupe du monde - Ibrahim Mbaye, Antoine Mendy et Yehvann Diouf ont rejoint la Tanière

Dakar — Trois joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, à savoir Ibrahim Mbaye, Antoine Mendy et Yehvann Diouf, ont rejoint la Tanière, mercredi soir, à Charlotte (États-Unis), en vue de la préparation de la Coupe du monde 2026, rapporte la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Ibrahima Mbaye a remporté samedi sa deuxième Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.

Antoine Mendy et Yehvann Diouf, sociétaires de Nice, ont contribué au maintien de leur club au sein de l'élite, à l'issue des barrages contre Saint-Etienne.

Deux joueurs Pathé Ciss et Ismaïla Sarr vont compléter le groupe des Lions jeudi, indique la FSF.

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Ciss a perdu, avec le Rayo Valecano, la finale de la Ligue Europa Conférence, remportée le 20 mai dernier par Sarr et Crystal Palace.

Battus dimanche en match amical dimanche, les Lions poursuivent leur préparation à Charlotte.

Les Sénégalais vont rallier San Antonio, une ville du Texas, où ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire, le 9 juin à 23h GMT.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.

La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.