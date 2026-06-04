Cote d'Ivoire: Développement - Le pays présente son PND à l'AFD

À quelques semaines de la tenue du Groupe consultatif prévu les 8 et 9 juillet 2026 à Abidjan, le gouvernement ivoirien intensifie ses démarches auprès de ses partenaires stratégiques en vue de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2026-2030.

Dans cette dynamique, le ministre du Plan et du Développement, Dr Souleymane Diarrassouba, a reçu le mardi 2 juin 2026 à Abidjan une délégation de l'Agence française de développement (AFD), conduite par Amaury Mulliez, chef du Département des diagnostics économiques et politiques de l'AFD Paris.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations préparatoires au Groupe consultatif, rendez-vous majeur destiné à présenter aux partenaires techniques et financiers les ambitions de développement de la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années.

Face à ses interlocuteurs, le ministre a exposé les grandes orientations du PND 2026-2030, un programme ambitieux évalué à 114 838,5 milliards de francs CFA. Structuré autour de six piliers stratégiques et comprenant plus de 800 projets, ce plan vise à accélérer la transformation économique et sociale du pays tout en consolidant les acquis de croissance enregistrés ces dernières années.

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Dr Souleymane Diarrassouba a également mis en lumière les besoins de financement public estimés à 37 933,1 milliards de francs CFA. Ces ressources devront être mobilisées à travers plusieurs canaux, notamment les marchés financiers régionaux et internationaux ainsi que les engagements attendus lors du Groupe consultatif.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la place privilégiée de la France dans cette dynamique, rappelant la solidité des relations de coopération entre les deux pays. « La France et la Côte d'Ivoire entretiennent une relation structurée, portée par des décennies de coopération et renforcée par les Contrats de désendettement et de développement (C2D).

Le PND 2026-2030 ouvre un nouveau chapitre de cette relation : 114 838,5 milliards de francs CFA d'investissements programmés, dont les opportunités s'adressent en premier lieu à nos partenaires historiques.

L'AFD a toute sa place dans ce programme », a-t-il déclaré.

De son côté, Amaury Mulliez a réaffirmé la volonté de l'AFD de poursuivre son accompagnement aux efforts de développement de la Côte d'Ivoire.

Il a indiqué que la mission actuellement menée vise à actualiser l'analyse de l'institution sur les perspectives d'évolution de la coopération bilatérale, une démarche appelée à orienter les futurs engagements de l'agence.

Cette rencontre marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de mobilisation des partenaires engagée par les autorités ivoiriennes pour assurer le succès du PND 2026-2030 et renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux.