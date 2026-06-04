Cote d'Ivoire: Distinction - 38 agents du Pullman Abidjan honorés pour leur fidélité et professionnalisme

Trente-huit (38) travailleurs de l'Hôtel Pullman Abidjan ont été distingués, le mercredi 3 juin 2026, lors d'une cérémonie officielle de remise de médailles du travail organisée au sein de l'établissement, situé au Plateau. Cette initiative vise à saluer leur engagement, leur professionnalisme ainsi que leur fidélité au service de l'entreprise.

La cérémonie s'est faite en présence de plusieurs personnalités, dont le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Kassoum Coulibaly, Inspecteur général du ministère. La directrice générale de l'hôtel, Mme Yasmine EID, y a également pris part, aux côtés des représentants syndicaux, des délégués du personnel ainsi que des familles des récipiendaires.

Kassoum Coulibaly dans son intervention, a salué l'initiative de la direction du Pullman Abidjan, qui consiste à valoriser ses travailleurs les plus méritants. Il a rappelé le rôle majeur du secteur hôtelier dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, notamment à travers la création d'emplois, la promotion du tourisme et le rayonnement de l'image du pays à l'international.

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Il a par ailleurs rendu un hommage appuyé aux récipiendaires pour leur sens du devoir, leur engagement et leur contribution au succès de leur entreprise. Selon lui, « la véritable richesse d'une organisation repose avant tout sur les femmes et les hommes qui la font vivre au quotidien ». Il les a encouragés à poursuivre sur cette voie et à demeurer des modèles pour les jeunes générations.

De son côté, la directrice générale de l'établissement s'est réjouie de ce moment de reconnaissance, qu'elle a qualifié de pleinement mérité pour ces collaborateurs. Elle a souligné que cette distinction récompense des années de travail, de discipline, de courage et de constance au service de l'hôtel.

« Recevoir une médaille du travail est certes un honneur, mais derrière cette distinction se cache avant tout une histoire humaine faite de dévouement, d'exigence, de défis relevés avec dignité, et de sacrifices parfois silencieux », a-t-elle indiqué. Dans un contexte professionnel en constante évolution, elle a insisté sur l'importance de valeurs telles que la fidélité, la persévérance et le sens du devoir. « Votre parcours inspire, vous êtes la mémoire vivante de cette maison », a-t-elle ajouté à l'endroit des récipiendaires.

S'exprimant au nom du personnel, le délégué Achi Firmin a également salué la tenue de cette cérémonie, qu'il a présentée comme bien plus qu'une simple remise de médailles. « Elle est l'aboutissement de plusieurs années de lutte, de patience et de dialogue social », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que, depuis 2023, le syndicat et les délégués du personnel ont mené des démarches constantes auprès de la direction pour que les travailleurs méritants puissent être justement récompensés. Il a, à cet effet, adressé ses remerciements au secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de Côte d'Ivoire, Assi Ambroise, pour son accompagnement durant ce processus.

Au total, 22 agents ont reçu la médaille d'argent, 10 la médaille de vermeil, 5 la médaille d'or, tandis qu'une grande médaille d'or a été décernée à Anzoumana Ouattara.