Ethiopie: Législatives - La mission de l'UA déplore les conséquences sécuritaires et prône plus de pluralisme

Deux jours après les législatives en Éthiopie - élection à un tour qui renouvelle le Parlement et désigne le Premier ministre - l'Union africaine, qui a conduit une mission d'observation, a rendu ses premières conclusions. En conférence de presse, le chef de la mission et ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a prôné plus de pluralisme, alors qu'une partie de l'opposition a boycotté le vote. Tout en soulignant la participation élevée du scrutin, il a aussi déploré que le vote n'ait pas eu lieu dans toutes les régions du pays, à cause de l'insécurité.

Plus de pluralisme, c'est l'une des recommandations majeures d'Uhuru Kenyatta au gouvernement d'Éthiopie. Ces derniers mois, des voix critiques ont en effet dénoncé une élection acquise au Premier ministre Abiy Ahmed, au pouvoir depuis 2018.

« Des efforts devraient être déployés pour créer un environnement favorable au pluralisme et favoriser l'intégration des divers groupes au sein du processus politique et de gouvernance nationale, prône l'ancien président kényan. Et afin de consolider davantage la démocratie, la mission encourage le gouvernement éthiopien et toutes les parties prenantes à promouvoir un dialogue politique inclusif et soutenu ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le contexte sécuritaire a potentiellement compromis le plein exercice du droit de vote »

Dans un second temps, le chef de la mission d'observation a regretté l'absence de scrutin au Tigré. Il est aussi revenu sur la suspension des élections dans certaines parties de la région Amhara, à cause de coups de feu à proximité des bureaux de vote : « Le contexte sécuritaire a potentiellement affecté le caractère inclusif du processus électoral et compromis le plein exercice du droit de vote. Mais la mission salue l'engagement pris par Nebe [la Commission électorale éthiopienne, NDLR] de garantir la tenue des élections dans ces circonscriptions exclues, dès que le contexte sera de nouveau propice à l'organisation d'un scrutin. »

D'après la Commission électorale, huit circonscriptions de l'Amhara devront de nouveau voter dans les prochains jours.

Les électeurs éthiopiens étaient appelés aux urnes, lundi 1er juin, pour élire leurs députés qui désigneront, à leur tour, le futur Premier ministre du pays, poste auquel le chef du gouvernement sortant, Abiy Ahmed, au pouvoir depuis 2018, espère bien être reconduit avec son Parti de la prospérité.

Si le scrutin à un tour s'est globalement déroulé dans le calme à Addis-Abeba et dans plusieurs régions du pays, l'insécurité qui règne dans la région Amhara y a, en revanche, perturbé le vote.