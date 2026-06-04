Comores: De hauts dignitaires demandent l'évacuation sanitaire de l'ex-président Sambi, malade et en prison

Aux Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi (67 ans), condamné à la perpétuité dans l'affaire de la vente de passeports dite « de la citoyenneté économique », fait l'objet d'une série d'appels à caractère humanitaire. Alors que les inquiétudes autour de son état de santé se poursuivent, la mobilisation prend une ampleur inédite. Après six anciens Premiers ministres, d'autres personnalités ayant occupé les plus hautes fonctions de l'État demandent à leur tour un geste au président Azali Assoumani.

Un ancien chef de l'État, six anciens Premiers ministres, plusieurs anciens vice-présidents, présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, ainsi que trente-cinq anciens députés : tous ont adressé ces derniers jours des lettres au président des Comores, Azali Assoumani, pour solliciter un geste humanitaire en faveur de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi.

Compassion, pardon et cohésion nationale

Les 35 anciens députés de l'Assemblée de l'Union demandent une mesure pour permettre à l'ancien chef de l'État d'accéder à des soins nécessaires. Les signataires assurent ne pas vouloir intervenir dans les affaires judiciaires, mais invoquent la compassion, les valeurs de pardon et la préservation de la cohésion nationale.

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Une autre lettre a été rendue publique : elle est notamment cosignée par l'ancien président de l'Union, Ikililou Dhoinine, d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle et trois anciens vice-présidents. Tous plaident pour un geste de clémence et estiment qu'une telle décision contribuerait à l'apaisement et au rassemblement du pays.

Une mobilisation rare depuis l'arrestation d'Ahmed Abdallah Sambi en 2018 et sa condamnation à la perpétuité pour haute trahison en 2022.

Houmed Msaidié, conseiller politique de l'actuel chef de l'État, assure de son côté notamment qu'il faut attendre l'avis de plusieurs médecins et des résultats d'examens médicaux avant toute décision de justice.

Pour rappel, à l'issue d'un procès qu'il avait boycotté, l'ancien président a été condamné pour haute trahison en 2022 par la Cour de sûreté de l'État, qui n'offre aucun recours.

En cause : la gestion du programme de citoyenneté économique, permettant à des apatrides des pays du Golfe d'obtenir un passeport comorien.