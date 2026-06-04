Togo: Golfe 1 installe une fan zone géante au Terrain GER d'Akodesséwa-Kpota

Les amateurs de football de la Commune du Golfe 1 s'apprêtent à vivre la Coupe du Monde 2026 dans des conditions exceptionnelles. À l'initiative de la Mairie du Golfe 1, Bè Afédomé, le Complexe Sportif d'Akodesséwa-Kpota, plus connu sous le nom de Terrain GER, sera transformé en une véritable fan zone géante à partir du 11 juin prochain.

L'objectif de cette initiative est d'offrir aux populations un cadre convivial et sécurisé pour suivre en direct l'ensemble des rencontres du plus prestigieux tournoi de football au monde. Grâce à un écran géant installé pour l'occasion, les supporters pourront vibrer au rythme des exploits des meilleures sélections de la planète dans une ambiance digne des plus grands stades.

La municipalité entend ainsi faire de cet espace un lieu de rassemblement populaire où familles, amis et passionnés de football pourront partager ensemble les émotions de la compétition. Cris de joie, célébrations, suspense et moments d'intense communion sportive seront au rendez-vous.

Selon les organisateurs, tous les matchs seront diffusés en direct afin de permettre aux férus du ballon rond de ne manquer aucune affiche de la compétition. Une attention particulière sera également portée à la sécurité et au confort des spectateurs afin de garantir une expérience agréable à tous.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre bonne nouvelle pour les habitants de la commune et les visiteurs : l'accès à cette fan zone sera entièrement libre et gratuit.

À travers cette initiative, la Mairie du Golfe 1 confirme sa volonté de promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble à travers le sport, en offrant à la population un cadre de divertissement accessible à tous.

Pour les passionnés de football, le rendez-vous est donc pris au Terrain GER d'Akodesséwa-Kpota pour vivre la Coupe du Monde 2026 autrement, dans une ambiance festive et chaleureuse où chaque match promet d'être un véritable spectacle.