Afrique: Epreuves certificatives - Processus de paiement des arriérés de 2025 en Ituri, au Nord et Sud-Kivu

Le gouvernement a procédé à la liquidation des fonds destinés au paiement des arriérés de l'année 2025 pour les intervenants aux épreuves certificatives nationales en Ituri, au Nord et au Sud-Kivu.

Le directeur de la province éducationnelle Nord-Kivu 1, Luc Gbawez, actuellement en mission à Kinshasa, l'a affirmé mardi 2 mai sur les ondes de Radio Okapi. Il a expliqué que l'année dernière, la liquidation des fonds avait été effectuée à hauteur de 49 %, et que le gouvernement vient de solder les 51 % restants afin que les prestataires puissent entrer en possession de leur dû.

Concernant les épreuves de cette année, ce haut cadre du secteur de l'éducation a assuré que le processus est déjà très avancé et que, dans les jours à venir, les prestataires pourront également bénéficier de leurs paiements.

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« Cela fait maintenant trois années consécutives que les provinces déjà fortement sinistrées ne doivent plus débourser un seul franc pour la prise en charge des évaluations certificatives nationales, puisque les parents sont démunis. L'État est venu à la rescousse de la communauté sinistrée pour permettre à ses enfants de passer les évaluations certificatives nationales dans les mêmes conditions que leurs condisciples des autres provinces », a rappelé Luc Gbawez.

Cependant, sur le terrain, les syndicats affirment ne pas avoir été informés de ces paiements. L'un d'eux rappelle que l'an dernier, seule une prime sur quatre avait été versée. Malgré tout, les enseignants disent accepter de superviser les examens par patriotisme, tout en espérant que le gouvernement respectera ses engagements dans un délai raisonnable.