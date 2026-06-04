Congo-Kinshasa: ENAFEP - Plus de 2 millions d'enfants inscrits à l'édition 2026 au pays

Au moins 2 353 123 candidats prennent part à la 11e édition de l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP) en République démocratique du Congo.

La ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a dévoilé ces chiffres jeudi 4 juin, lors de la cérémonie de lancement de cette épreuve certificative nationale, organisée au lycée Mokengeli, dans la commune de Lemba à Kinshasa.

« Cette année, 2 353 123 candidats, dont 48 % de filles. Ces chiffres traduisent l'ampleur de la tâche et l'espérance portée par des millions de familles, d'écoles et de communautés. Chers élèves, la nation vous regarde avec confiance. Votre présence dans ce centre d'examen témoigne de votre courage, de votre discipline et du travail accompli tout au long de l'année », a-t-elle déclaré.

Raïssa Malu a recommandé aux candidats de passer cet examen avec calme, concentration et honnêteté, en faisant confiance aux leçons apprises à l'école. Selon elle, la réussite véritable se construit dans l'effort, le sérieux et le mérite.

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S'adressant particulièrement aux filles, la ministre a insisté : « Votre place est à l'école et votre réussite à l'ENAFEP vous permettra de poursuivre votre parcours scolaire. La République a besoin de filles instruites, confiantes, compétentes et capables de prendre leur part dans l'avenir national ».

Elle a également exprimé sa solidarité envers les enfants qui passent leurs examens dans des conditions difficiles, affectés par les conflits, les déplacements forcés ou la maladie, notamment dans l'Est du pays. Pour elle, aucun enfant ne doit être abandonné, quelles que soient les circonstances, et le droit à l'éducation doit être protégé pour tous les enfants congolais.

Enfin, Raïssa Malu a rendu hommage aux parents et aux acteurs éducatifs qui ont consenti d'importants sacrifices pour l'encadrement de ces candidats.

Des dispositifs de lavage des mains ont été installés devant chaque salle d'examen et les candidats ont porté des masques pour se protéger contre la maladie à virus Ebola.