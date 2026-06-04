Congo-Kinshasa: Près de 2 000 emplois attendus dans les travaux routiers à Mahagi

Le projet STAR-RDC va recruter près de 2 000 travailleurs locaux dans le cadre des travaux de réhabilitation de deux axes routiers stratégiques dans le territoire de Mahagi, en Ituri. Financé par la Banque mondiale, ce programme vise à restaurer environ 65 kilomètres de routes. Les responsables du projet ont lancé la phase de mobilisation communautaire mardi 2 juin, afin d'appeler les habitants à accompagner la mise en oeuvre de ce chantier qui va désenclaver des dizaines de villages.

Les responsables provinciaux du projet ont réuni les autorités locales et les représentants des communautés pour préparer le démarrage du chantier, prévu au cours de ce mois de juin.

Ces travaux concernent deux axes principaux : Le premier relie Bala à Ndrele en passant par Ambegu.

Le second part de Surupka jusqu'à Ndawe, en passant par Thedeja, Ramogi et Zii.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Priorité aux femmes et aux ex-combattants

L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les populations au processus d'identification et d'enregistrement des futurs travailleurs. Le programme entend améliorer durablement l'état des routes tout en créant des opportunités économiques directes pour les communautés riveraines.

Le responsable provincial du projet STAR-RDC en Ituri, Steeve Sengida, précise les critères de recrutement :

« Ces deux axes routiers drainent plus ou moins 35 grands villages pour un volume estimé à près de 2 000 travailleurs. Selon les responsables du projet, 50 % d'emplois seront réservés aux femmes. Les ex-combattants figurent également parmi les bénéficiaires ciblés afin de soutenir le relèvement socio-économique des communautés affectées par les conflits ».

Les chantiers seront lancés dans les prochains jours, dès la fin des activités de sensibilisation menées dans les villages concernés.