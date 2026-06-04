Guinée: Le ministre de la Défense, pilier du régime, nommé ambassadeur en France

En Guinée, une vague de nominations présentées comme des promotions, mais qui pourrait aussi être interprétée comme des mises à l'écart : parmi celles-ci, le ministre de la Défense nationale Aboubacar Sidiki Camara a été nommé ambassadeur en France.

Ambassadeur de Guinée à Paris : un poste peut-être prestigieux aux yeux de certains, mais que d'autres analysent à Conakry comme une disgrâce pour celui qui était jusqu'ici ministre de la Défense.

Cette « promotion » de l'ex-ministre d'État Aboubacar Sidiki Camara pourrait être le résultat de tensions de plus en plus fortes entre lui et celui qui a été son protégé : l'actuel président Mamadi Doumbouya.

C'est en effet Aboubacar Camara qui, en 2012, fit les louanges du jeune légionnaire de l'armée française auprès du président guinéen de l'époque, Alpha Condé. Résultat : Doumbouya est rapidement nommé à la tête des forces spéciales.

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Aboubacar Sidiki Camara était déjà un pilier du régime d'Alpha Condé. Chef d'état-major adjoint des armées puis directeur de cabinet du ministre de la Défense, l'ex-président guinéen l'a néanmoins nommé ambassadeur à Cuba en 2019. Au lendemain du coup d'État du 5 septembre 2021, Aboubacar Sidiki Camara rentre à Conakry. Il est alors nommé ministre de la Défense le 21 octobre.

Le ministre de la Sécurité nommé à Abidjan

Quatorze ans plus tard, le successeur d'Alpha Condé nourrit une certaine méfiance vis-à-vis de son mentor : suspicion sur des achats de matériel militaire, réunion discrète avec des cadres de l'armée en l'absence du chef de l'État en voyage à l'étranger...

Certains observateurs guinéens estiment que la barque des suspicions entre les deux hommes était trop chargée, d'où une volonté de faire le ménage. Un ménage qui passe aussi par la promotion d'un autre fidèle d'Aboubacar Sidiki Camara, le ministre de la Sécurité, le général Bachir Diallo, qui, lui, est nommé ambassadeur à Abidjan.