Gabon: Les contours d'un programme de construction de logements sociaux

4 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Yves Laurent Goma

Au Gabon, faute de logements suffisants, les loyers sont tirés vers le haut. Pour soulager les ménages, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé le 1er juin un programme de construction de 8 000 logements, dont 3 100 immédiatement. Le reste sera construit progressivement, durant les six prochaines années. Officiellement, tous les Gabonais pourront prétendre à ces futurs logements mais le prix pose problème.

Depuis un an, Eddy Pambou et plusieurs voisins dorment à la belle étoile au quartier Pleine Orety à Libreville, la capitale du Gabon. L'État a détruit leurs habitations pour construire un boulevard. L'annonce du nouveau programme des logements du gouvernement ne le réjouit pas pour autant. « On ne peut pas admettre que l'on vienne casser de manière inopinée sans qu'il y ait quelque chose et qu'on dise qu'on devienne locataire. Où est-ce qu'on a vu ça ? Ça ne s'explique pas », s'agace-t-il.

« Vu le coût des loyers, ça va soulager le panier de la ménagère »

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Selon les conditions annoncées, un dépôt de 3 millions de francs CFA (4 573 euros) sera nécessaire pour réserver un logement. Une fois la maison livrée, un système de location-vente a été choisi pour permettre à l'occupant d'en devenir propriétaire. Un financement jugé acceptable par Pierre Mintsa, leader syndical. « Vu le coût des loyers, si ces maisons sont en location-vente, ça va soulager le panier de la ménagère », estime-t-il.

Le programme est financé par des banques privées, affirme Mays Mouissi, ministre de l'Habitat. « Nous avons deux établissements bancaires : le groupe BGFI avec 60 milliards de FCFA avec une possibilité d'extension à 100 milliards. Et le groupe Coris Bank. À terme, (le but est d') aider un plus grand nombre à acquérir des logements, puis à terme, se retrouver dans un équilibre. »

Une partie de ces logements sera construite dans l'intérieur du pays, afin d'étendre le parc immobilier hors de la capitale.

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