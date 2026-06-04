Nigeria: La raffinerie Dangote, acteur alternatif sur le marché du kérosène suite à la crise au Moyen-Orient

Les compagnies aériennes mondiales, réunies en congrès à partir du 6 juin au Brésil, ont beaucoup de sujets d'inquiétude à partager quant à leur avenir immédiat : carburants chers, turbulences géopolitiques et hésitations des voyageurs. Dans un secteur qui n'avait cessé de croître depuis l'après-Covid, la guerre au Moyen-Orient a provoqué de fortes turbulences, notamment avec la fermeture du détroit d'Ormuz et la flambée des prix du kérosène. C'est justement dans ce contexte que le groupe nigérian Dangote tire son épingle du jeu.

Les prix du kérosène flambent depuis la fermeture d'Ormuz. Le Moyen-Orient est en effet traditionnellement un grand fournisseur de carburant pour avion. Or, face à une raréfaction sur les marchés, la raffinerie de Dangote tire son épingle du jeu.

Car cette crise a accru la demande auprès de fournisseurs alternatifs, souligne un récent rapport du cabinet S&P Global Energy. Le directeur général de Dangote a ainsi déclaré disposer d'un large excédent de production. En avril, le groupe nigérian s'est imposé comme l'un des plus gros exportateurs.

« Fiers d'être considérés comme un fournisseur fiable »

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De fait, Dangote est devenu l'un des principaux bénéficiaires de ces perturbations et s'impose comme un acteur incontournable. Un phénomène également permis par la montée en puissance de la production de sa raffinerie. « Nous sommes fiers d'être considérés comme un fournisseur fiable, performant, [...] capable de proposer des prix compétitifs partout dans le monde », se félicite David Bird, directeur général.

Un statut confirmé par les acteurs du secteur. Déjà, les grands traders travaillent avec le groupe nigérian.

Doubler ses capacités d'ici deux ans

Jusqu'à présent, le kérosène de Dangote était essentiellement vendu sur le marché local et un peu dans la sous-région. Désormais, du fait des tensions sur les marchés, il intéresse les clients internationaux, souligne un expert, au premier rang desquels l'Europe, principale victime des difficultés d'approvisionnements.

Dangote projette de doubler ses capacités d'ici deux ans. Cependant, pour maintenir une production à grande échelle, le groupe le concède : il faudra accroître les opérations commerciales et développer une meilleure coordination logistique, mais aussi étendre l'approvisionnement en pétrole brut.