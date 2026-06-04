Madagascar: Le président confirme le rôle des Églises dans la future concertation nationale

4 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Aurélie Kouman

À Madagascar, la concertation nationale, sans cesse repoussée depuis le début de l'année, a connu un nouveau report ce 3 juin. Le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a profité de cette journée, qui devait être celle du lancement, pour officialiser le rôle pilote du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes dans le futur processus.

« Cherchons ici l'intérêt supérieur de la Nation. Il n'y aura ni calcul ni égoïsme, car l'avenir de Madagascar dépend de cette rencontre ! » C'est avec ces mots que le président de la Refondation a réuni le 3 juin 2026 le Premier ministre, la ministre de la Refondation, deux hauts conseillers, et les quatre chefs des Églises chrétiennes.

À l'issue de cette rencontre, le colonel Michaël Randrianirina a officialisé ce qu'il défendait déjà depuis plusieurs semaines : c'est bien le Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM, Conseil oecuménique des Églises chrétiennes) qui pilotera la concertation nationale. Le ministère de la Refondation, lui, sera chargé d'appuyer les Églises sur les volets technique, logistique et financier, depuis les subdivisions administratives jusqu'au niveau national.

Rivalité entre les Églises chrétiennes et le ministère de la Refondation

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Sur le papier, c'est la fin d'une longue rivalité. Car depuis plusieurs mois, le ton montait entre les chefs religieux et le ministère. Les chefs des églises reprochaient d'avoir été progressivement mis à l'écart du processus.

Pour l'instant, le FFKM n'a pas réagi publiquement à l'issue de la rencontre. Une conférence de presse est attendue dans les prochains jours pour préciser le calendrier. Reste tout de même un point sensible : le FFKM défend une consultation longue, qui commencerait par les élections locales, là où certains proches du pouvoir poussent pour une présidentielle rapide.

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