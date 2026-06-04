Congo-Kinshasa: Le procès de l'ex-chef d'état-major des armées Tshiwewe et d'autres officiers s'ouvre ce 4 juin

4 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En République démocratique du Congo (RDC) s'ouvre ce 4 juin 2026 le procès de plusieurs généraux de l'armée. Parmi eux, il y a l'ancien chef d'état-major (Cema), le général Tshiwewe, ou encore John Numbi, ancien inspecteur général des Forces armées de la RDC (FARDC) aujourd'hui en fuite, mais aussi d'autres officiers. Ils sont tous poursuivis par la Haute Cour militaire pour de lourds chefs d'accusation.

Les neuf officiers et un civil aujourd'hui dans le box des accusés sont poursuivis pour complot, propagation de faux bruits, apologie du terrorisme, trahison, violation des consignes, désertion à l'étranger, détention illégale d'arme et incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Des chefs d'accusation graves qui, pour certains, sont passibles de la peine de mort en RDC.

Tous les accusés ne sont pas présents à la Haute Cour militaire, ce 4 juin. Il manque notamment le général John Numbi, en fuite depuis 2021. Il a quitté le pays après la révocation de ses fonctions d'inspecteur des FARDC en 2020. Avant ce procès, il était déjà dans le collimateur de la justice pour sa participation présumée aux meurtres des défenseurs des droits humains Floribert Chebeya et Fidèle Bazana.

Une première audience technique

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Le général Christian Tshiwewe est, lui, bien présent. Il a été le chef d'état-major (Cema) de l'armée congolaise de 2022 à janvier 2025. Il avait cédé ses fonctions quelques jours seulement avant la prise de Goma pour le groupe AFC/M23 et avait été nommé conseiller militaire du président du pays, Félix Thisekedi.

Il a ensuite été arrêté en juillet de la même année, en même temps que plusieurs autres officiers des FARDC, puis détenu un temps par les services de renseignements avant d'être conduit à la prison militaire de Ndolo.

Cette première audience doit être une audience plutôt technique, avec la confirmation de l'identité des accusés et la présentation des charges retenues contre les 10 hommes.

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