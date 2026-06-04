Madagascar: Incendie à Antsahavola - « Personne n'a appelé les pompiers »

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un incendie d'un restaurant à Antsahavola, qu'ils ont découvert sans avoir reçu d'alerte. Le sinistre est né d'un court-circuit après un délestage.

Les sapeurs-pompiers d'Antananarivo affirment n'avoir reçu aucun appel lors d'un incendie survenu à Antsahavola hier vers 11 h 30. Le feu a ravagé un immeuble de deux étages abritant un restaurant-bar, situé au bord d'une route pavée et coincé entre deux grands hôtels imposants. Selon le commandant Éric Ralaivaonoro, chef du corps des pompiers, c'est en apercevant eux-mêmes une épaisse fumée depuis la caserne voisine de Tsaralalàna vers 11 h 42 qu'ils ont décidé d'intervenir.

« Personne ne nous a alertés. Nous avons vu le panache de fumée et nous nous sommes rendus sur place. Deux minutes plus tard, nous étions là, cinq minutes après, le feu était maîtrisé, et quinze minutes plus tard, il était totalement éteint », a-t-il déclaré. Les témoignages recueillis sur place précisent que le sinistre a été provoqué par un délestage suivi du retour soudain du courant électrique. Ce brusque rétablissement a généré des étincelles qui ont atteint le coin du toit en satrana, un matériau végétal hautement inflammable utilisé dans la décoration du restaurant.

Bouteilles de gaz

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Les flammes se sont propagées à la toiture et à la cuisine extérieure. Les employés, un cuisinier de 29 ans et une aide de 35 ans, ont été les premiers témoins du départ de feu et ont immédiatement évacué les lieux. Un employé de l'hôtel voisin raconte: « Nous étions en plein travail quand nous avons vu les flammes. Tout le personnel a été évacué. Le feu était impressionnant, mais n'a pas atteint notre établissement. »

Sur place, les dégâts matériels sont lourds. La cuisine extérieure, les tables et les chaises ont été réduites en cendres, deux bouteilles de gaz ont explosé et une troisième a pu être mise en sécurité. Les pertes sont estimées à près de 80% des équipements, mais aucun blessé ni aucune victime ne sont à déplorer.

La configuration des lieux, avec le restaurant coincé entre deux grands hôtels, a fait craindre le pire. Heureusement, les flammes n'ont pas gagné les immeubles voisins. Le commandant Ralaivaonoro insiste sur la nécessité d'appeler immédiatement les secours en cas de départ de feu: « Dans les dix premières secondes à cinq minutes, les flammes peuvent prendre une ampleur énorme. Il faut nous prévenir sans attendre. »