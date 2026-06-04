Madagascar: Ambohitsorohitra - L'Exécutif en réunion à huis clos avec le FFKM

Une réunion à huis clos s'est tenue hier au Palais d'État d'Ambohitsorohitra entre des membres de l'exécutif et ceux du Conseil oecuménique des Églises de Madagascar (FFKM). Selon un communiqué de la Présidence de la Refondation, cette rencontre visait à coordonner et à organiser les différentes étapes du processus de concertation nationale.

La réunion, dirigée par le président du Conseil, le colonel Michaël Randrianirina, s'est déroulée en présence de plusieurs membres du Conseil, dont le général Marcellin Ranoelson Zafitasondry et le colonel Thierry Rampanarivo. Les échanges ont été restreints à un nombre limité de participants, notamment le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, la ministre en charge de la Refondation, Hanitra Razafimanantsoa, ainsi que les chefs d'Église issus du FFKM.

D'après la Présidence de la Refondation, le président du Conseil, Michaël Randrianirina, a insisté sur la nécessité de privilégier l'intérêt supérieur de la Nation. « L'intérêt supérieur de la Nation doit primer. Il ne doit y avoir ni querelles ni divisions politiques susceptibles de nuire à la population malgache », a-t-il déclaré. Toutefois, aucune précision n'a été apportée concernant un éventuel nouveau calendrier de la concertation nationale, laissant planer des incertitudes quant à la tenue effective de ce processus dans les prochains jours.