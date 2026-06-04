Cameroun: L'opposant Kamto saisit le Conseil constitutionnel sur la prorogation du mandat des élus municipaux

Au Cameroun, Maurice Kamto a annoncé saisir le Conseil constitutionnel contre la prorogation du mandat des conseillers municipaux par décret du chef de l'État. « Nous sommes en face d'un autre piétinement de la loi », affirme l'opposant.

Maurice Kamto, président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), remet en cause la légalité du décret présidentiel du 4 mai 2026, prorogeant jusqu'au 28 avril 2027, les mandats des conseillers municipaux, élus à l'origine en février 2020 pour un mandat de 5 ans. L'opposant, dans une déclaration publiée le 3 juin 2026, évoque une violation de la Constitution et annonce avoir saisi le Conseil constitutionnel.

Maurice Kamto dit en substance que la prorogation de ces mandats, qui est effective depuis tout juste un mois, est contraire à la Constitution, au code général des collectivités territoriales décentralisées, et au principe de non-rétroactivité des lois.

Selon l'opposant, le président de la République s'est substitué au peuple et au Parlement en décidant unilatéralement du prolongement des mandats des élus municipaux.

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« Nous sommes en face d'un autre piétinement de la loi, un empiétement du pouvoir exécutif sur le domaine de la loi qui est celui du Parlement, une confiscation des élus locaux contraire à tous les principes démocratiques », écrit ensuite Maurice Kamto, pour qui les « conseils municipaux sont en situation de vacances légale, depuis le 1er juin 2026 ».

« Convoquer, sans délai, le corps électoral »

En plus de la saisine du Conseil constitutionnel, le président du MRC dit avoir introduit un recours en retrait du décret de prorogation contesté. Du Conseil constitutionnel, Maurice Kamto attend qu'il enjoigne le président de la République à « convoquer, sans délai, le corps électoral », en vue de l'organisation de nouvelles élections municipales dans le pays.

Le MRC avait boycotté les élections municipales et législatives couplées de 2020, pour cause, disait-il à l'époque, de la non-résolution de la crise anglophone. Le parti, qui a depuis changé de stratégie, a annoncé être déterminé à participer à toutes les élections organisées dans le pays.