Cameroun: 14 ans et toujours en poste - Okalia bilai, le gouverneur inamovible du sud-ouest

Nommé gouverneur de la région du Sud-Ouest en mars 2012, Bernard Okalia Bilai cumule désormais 14 ans et deux mois à la tête de cette région parmi les plus sensibles du Cameroun une longévité exceptionnelle qui interroge autant qu'elle fascine.

En mars 2012, Paul Biya signait sa nomination. On l'installait à Buea le 29 mars. Une nomination parmi d'autres, dans un pays où les affectations de gouverneurs sont monnaie courante.

Quatorze ans plus tard, Bernard Okalia Bilai est toujours là.

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Pendant que des collègues étaient mutés, rappelés, recasés ou disgraciés, lui est resté. À la tête du Sud-Ouest camerounais. À travers les années de relative accalmie. À travers la montée de la crise anglophone. À travers les années de braises.

Toujours là.

Qu'est-ce qui explique qu'un homme reste gouverneur d'une région pendant 14 ans dans un système où la mobilité administrative est la norme ?

Un record silencieux

Dans l'administration territoriale camerounaise, les affectations de gouverneurs obéissent en théorie à une logique de rotation. Un haut commis de l'État est nommé, installe ses marques, puis est affecté ailleurs remplacé par un successeur qui poursuit la mission de représentation de l'État central dans sa région.

Bernard Okalia Bilai a visiblement échappé à cette logique.

Nommé gouverneur de la région du Sud-Ouest par décret présidentiel en mars 2012, il a été officiellement installé à Buea le 29 mars de la même année. Depuis lors, aucun décret de mutation. Aucun successeur annoncé. Aucun rappel à Yaoundé.

En juin 2026, il cumule 14 ans et deux mois à la tête de cette région. Un record qui n'a guère d'équivalent dans l'histoire récente de l'administration territoriale camerounaise.

Le Sud-Ouest : une région pas comme les autres

Comprendre la longévité d'Okalia Bilai, c'est d'abord comprendre le territoire qu'il administre.

La région du Sud-Ouest est l'une des deux régions anglophones du Cameroun. Avec le Nord-Ouest, elle constitue l'ancienne partie britannique du pays, héritée du Southern Cameroons avant la réunification de 1961. Une région à l'identité forte, à la culture juridique et éducative distincte, et aux revendications identitaires qui ont pris une dimension dramatique à partir de 2016.

C'est dans ce contexte montée des tensions, crise dite "anglophone", conflits armés, déplacements de populations qu'Okalia Bilai a exercé l'essentiel de ses fonctions. Une période parmi les plus éprouvantes de l'histoire récente de la région.

L'équilibriste de Buea

Gérer le Sud-Ouest depuis 2012, c'est avoir traversé plusieurs phases d'une crise complexe : les premières revendications syndicales des enseignants et avocats anglophones en 2016, la radicalisation progressive du mouvement séparatiste, l'émergence des groupes armés, les opérations militaires, et les tentatives de dialogue.

Dans ce contexte inflammable, le gouverneur représente l'État central avec tout ce que cela implique de tensions, d'équilibres à maintenir et de lignes à ne pas franchir.

Le fait qu'Okalia Bilai soit lui-même originaire de la région du Sud-Ouest est souvent cité comme un élément de sa capacité à maintenir des canaux de communication avec les différentes composantes de la société civile locale, même dans les moments les plus difficiles.

Sa longévité pourrait ainsi s'expliquer en partie par cette connaissance intime du terrain un capital rare que Yaoundé aurait jugé préférable de préserver plutôt que de remplacer.

Ce que 14 ans signifient

Quatorze ans à la tête d'une même région, c'est une génération d'étudiants entrés à l'école primaire sous son mandat et aujourd'hui à l'université. C'est plusieurs cycles électoraux. C'est la naissance et la croissance d'une crise qui a reconfiguré toute une région.

C'est aussi, inévitablement, des questions sur l'efficacité d'une présence aussi longue au même poste. Dans tout système administratif, une rotation régulière vise à prévenir l'usure, les réseaux d'intérêts locaux et la perte de recul. Quatorze ans dans la même région, c'est une durée qui interpelle ces principes.

Un phénomène à surveiller

À ce stade, aucune source officielle n'a communiqué sur une éventuelle mutation d'Okalia Bilai ou sur la durée prévue de son mandat. La logique des nominations présidentielles au Cameroun reste discrétionnaire et peu prévisible.

Ce qui est certain : au 29 mai 2026, Bernard Okalia Bilai est le gouverneur en exercice le plus anciennement en poste dans sa région. Un fait administratif. Un record silencieux. Et une question ouverte sur ce que l'avenir lui réserve.