Madagascar: Hauts emplois de l'état - De nouvelles nominations en Conseil des ministres

4 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

Le Conseil des ministres de mardi dernier a procédé à quarante-neuf nominations à de hauts emplois de l'État, réparties au sein de différents départements ministériels et organismes publics. Ces désignations s'inscrivent dans le cadre du renforcement des équipes administratives et techniques chargées de la mise en oeuvre des politiques publiques.

Parmi les nouveaux responsables nommés figure Mandaniarivo Rabekoto, fille de Raoul Arizaka Rabekoto, ancien président de la Fédération malgache de football. Elle a été désignée directrice du développement et des partenariats au sein de l'École nationale d'administration de Madagascar (Enam), un établissement rattaché au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique.

Autre nomination remarquée, celle de Zafindrevalo Antonio Reboza, fils de Julien Reboza, ancien député de Toliary et ancien ministre de l'Aménagement du territoire. Il occupe désormais le poste de coordonnateur de la cellule de coordination des projets auprès du ministère des Travaux publics, une structure stratégique dans le suivi et l'exécution des projets d'infrastructures.

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